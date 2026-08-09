Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Vitória e escalações

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Vitória e escalações

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 19h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Onde assistir Flamengo x Vitória

O jogo do Flamengo x Vitória começa às 19h30 e terá transmissão ao vivo do sportv e Premiere. Vice-líder, o Flamengo entra em campo pressionado pela necessidade de diminuir a vantagem do Palmeiras. O Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Internacional na rodada anterior e viu a diferença para o primeiro colocado aumentar de seis para oito pontos.

O resultado deste domingo pode ser importante para a sequência da equipe na competição. O Flamengo jogará depois do Palmeiras e já saberá o resultado do concorrente direto pela liderança. Por isso, uma vitória no Maracanã é fundamental para manter a perseguição ao primeiro lugar.

Do outro lado, o Vitória chega ao confronto com a confiança renovada após golear o Athletico-PR por 4 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, o momento é menos positivo: o time baiano não venceu como visitante e conquistou apenas um ponto nas últimas três rodadas.

Provável escalação do Flamengo

Leonardo Jardim poderá contar novamente com Paquetá e Plata, recuperados de problemas físicos. Léo Ortiz também aparece como opção para começar jogando depois de retornar de lesão.

A provável formação tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Luiz Araújo e De la Cruz são desfalques. Bruno Henrique, Cebolinha, Paquetá, Samuel Lino, Pulgar e Vitão estão pendurados.

Jair Ventura terá mudanças na defesa por causa das suspensões de Cacá e Luan Cândido. Caíque Gonçalves pode atuar improvisado no setor.

O Vitória deve começar com Lucas Arcanjo; Caíque Gonçalves, Brítez e Edenilson; Erick, Pochettino, Martínez, Zé Vitor e Ramon; Matheuzinho e Renê.