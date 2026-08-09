Futebol

Jogo do Flamengo hoje: onde vai passar Flamengo x Vitória e escalações

Jogo da 22ª rodada do Brasileirão começa às 19h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Flamengo x Vitória DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo (9), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 19h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo sportv e Premiere.

Onde assistir Flamengo x Vitória

O jogo do Flamengo x Vitória começa às 19h30 e terá transmissão ao vivo do sportv e Premiere. Vice-líder, o Flamengo entra em campo pressionado pela necessidade de diminuir a vantagem do Palmeiras. O Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Internacional na rodada anterior e viu a diferença para o primeiro colocado aumentar de seis para oito pontos.

O resultado deste domingo pode ser importante para a sequência da equipe na competição. O Flamengo jogará depois do Palmeiras e já saberá o resultado do concorrente direto pela liderança. Por isso, uma vitória no Maracanã é fundamental para manter a perseguição ao primeiro lugar.

Do outro lado, o Vitória chega ao confronto com a confiança renovada após golear o Athletico-PR por 4 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, o momento é menos positivo: o time baiano não venceu como visitante e conquistou apenas um ponto nas últimas três rodadas.

Provável escalação do Flamengo

Leonardo Jardim poderá contar novamente com Paquetá e Plata, recuperados de problemas físicos. Léo Ortiz também aparece como opção para começar jogando depois de retornar de lesão.

A provável formação tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Luiz Araújo e De la Cruz são desfalques. Bruno Henrique, Cebolinha, Paquetá, Samuel Lino, Pulgar e Vitão estão pendurados.

Jair Ventura terá mudanças na defesa por causa das suspensões de Cacá e Luan Cândido. Caíque Gonçalves pode atuar improvisado no setor.

O Vitória deve começar com Lucas Arcanjo; Caíque Gonçalves, Brítez e Edenilson; Erick, Pochettino, Martínez, Zé Vitor e Ramon; Matheuzinho e Renê.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Corinthians x Bragantino

Onde vai passar Corinthians x Bragantino hoje pelo Brasileirão? Veja a transmissão

Onde assistir Benfica x Acadêmico de Viseu

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje x Académico de Viseu

Onde assistir o jogo do Barcelona x Nottingham Forest

Onde assistir o jogo do Barcelona x Nottingham Forest em amistoso ao vivo

Jogos de hoje sábado

Jogos de hoje (8/8): veja horário e onde assistir ao vivo neste sábado

Corinthians é eliminado

Corinthians é eliminado da Copa do Brasil diante do Inter na Arena

Onde assistir Corinthians x Internacional ao vivo

Onde vai passar Corinthians x Internacional hoje na Copa do Brasil

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes