Futebol

Onde vai passar Corinthians x Bragantino hoje pelo Brasileirão? Veja a transmissão

Jogo começa às 19h30

Escrito por Anny Malagolini
Corinthians x Bragantino
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Bragantino e Corinthians se enfrentam neste domingo, 9 de agosto, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Bragantino x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelo Premiere, no sistema pay-per-view. O confronto também poderá ser acompanhado em tempo real por plataformas esportivas, com atualização dos principais lances.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que chegam à rodada separadas por apenas dois pontos na classificação. O Bragantino começou a rodada na sexta posição, com 31 pontos, enquanto o Corinthians ocupava o 11º lugar, com 29.

O time paulista tenta voltar a vencer no Brasileirão depois de empatar com Athletico-PR e Bahia nas duas rodadas anteriores. A equipe também busca reagir após a eliminação para o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil.

No primeiro turno, Corinthians e Bragantino se enfrentaram na Neo Química Arena, em São Paulo. O Timão venceu por 2 a 0 e agora tenta repetir o resultado fora de casa. (Meu Timão)

Para o Bragantino, a partida representa uma oportunidade de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. A equipe ocupa atualmente a sexta colocação e entra em campo diante de sua torcida buscando somar três pontos na reta de disputa pelas primeiras posições.

Timão chega após eliminação na Copa do Brasil

O Corinthians entra em campo diante do Bragantino pressionado pela eliminação na Copa do Brasil. Na última quinta-feira (6), o Timão venceu o Internacional por 2 a 1 na Neo Química Arena, mas o resultado não foi suficiente para garantir a classificação.

Como havia perdido por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final pelo placar agregado de 3 a 2. Com a queda, a equipe comandada por Fernando Diniz passa a concentrar suas atenções no Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o Bragantino, portanto, marca a tentativa de reação do Timão após a eliminação. A partida acontece neste domingo (9), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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