Jogo é pela Copa do Brasil

Jogo do Flamengo x Palmeiras vai passar no SBT? Horário e onde assistir (07/8)

Hoje, dia 7 de agosto, tem jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 20h (de Brasília) e tem transmissão pela internet.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Palmeiras nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, terá transmissão da Amazon Prime. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT. Enquanto isso, a TV Globo exibe o jogo do Corinthians.

O time do Palmeiras sob o comando de Abel Pereira, deve escalar Provável time: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

O Flamengo de Tite pode levar a campo Matheus Cunha, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro.

