Elenco do Fluminense entra em campo neste sábado pela primeira vez de maneira oficial no ano

Jogo do Fluminense hoje x Rezende na 1ª rodada do Carioca 2023

O Fluminense estreia no Campeonato Carioca 2023 neste sábado, diante do Resende, pela primeira rodada no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, na Taça Guanabara. O jogo do Fluminense hoje vai começar às 16h (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta por todo o estado carioca.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Fluminense hoje no Campeonato Carioca terá transmissão da BAND e BandSports às 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva no estado do Rio de Janeiro, o canal exibe a estreia do Fluminense no torneio contra o Resende neste sábado. É só sintonizar o televisor na emissora e curtir ao vivo e de graça.

Na BAND, Sergio Mauricio e e Roby Porto são os narradores ao lado dos comentaristas Ricardo Rocha, Washington, Athirson e Carlos Alberto.

Pela TV paga dá também para assistir ao jogo do Fluminense hoje através do BandSports.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul poderão acompanhar às 15h, horário local.

Como assistir jogo do Fluminense hoje online?

Também dá para acompanhar o jogo do Campeonato Carioca neste sábado ao vivo e de graça pelo computador ou celular.

É isso mesmo torcedor. Tudo o que precisa fazer é acessar o site (www.band.uol.com.br), escolher a opção "ao vivo" e assistir a programação como quiser. O torcedor não paga nada por isso.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir: BAND, BandSports e Site da BAND

Resende x Jogo do Fluminense

Na temporada passada o Resende acabou em sétimo lugar, disputando a Taça Rio, competição no estadual do Rio de Janeiro. Derrotou a Portuguesa na semifinal e depois o Nova Iguaçu na final nos pênaltis para consagrar-se como o campeão do torneio secundário, o primeiro da história.

Escalação do Resende: Jefferson; Bartell, Joanderson, Rayne, Kevyn; Khevin Fraga, Dener, Bolt; Gigio, Kaique e Wallace.

Do outro lado, o Fluminense tornou-se campeão por duas vezes na temporada passada. Primeiro foi o líder da classificação da Taça Guanabara e depois vencer o Flamengo na final do Carioca para consagrar-se como o campeão carioca em 2022. Este ano o elenco vai tentar repetir o sucesso.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Jorge; André, Martinelli, Ganso; Arias, Keno e Cano.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Fluminense hoje contra o Resende vai ser Yuri Elino Ferreira da Cruz.

Os assistentes serão Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos Tavares, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara na temporada.

A escala de arbitragem é definida pela FERJ.

Quem é o atual campeão do Carioca?

O Fluminense venceu o Flamengo na final do Campeonato Carioca e conquistou o 32º título do estadual. Pela primeira fase, o título garantiu a liderança na classificação e consequentemente o título da Taça Guanabara. Depois, passou pelo Botafogo na semifinal do Campeonato Carioca por 2 a 2, com vantagem ao tricolor, e na final encontrou o Fla.

O primeiro jogo foi 2 a 0 para o tricolor e a volta em 1 a 1 deu o título para o Flu, agregado em 3 a 1.

