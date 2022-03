Onde assistir Altos x Fortaleza hoje na TV e horário (05/03/2022)

Altos e Fortaleza entram em campo hoje pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida vai começar às 17h45, no Estádio Lindolfinho, com transmissão do canal SBT e no pay-per-view para assinantes. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir Altos x Fortaleza.

Onde assistir Altos x Fortaleza

O jogo do Altos x Fortaleza hoje, 5 de março de 2022, vai passar no canal SBT e no pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 17h45, horário de Brasília, pela Copa do Nordeste.

O canal do SBT vai estar disponível para os estados do Piauí e Ceará. Já a plataforma do PPV pode ser assinada no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo Altos x Fortaleza hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Local: Estádio Lindolfinho

Onde assistir jogo de hoje: SBT e PPV do Nordeste FC

Últimos jogos Altos x Fortaleza

11/03/2017 – Fortaleza 1 x 1 Altos – Copa do Nordeste

05/02/2017 – Altos 1 x 1 Fortlaleza – Copa do Nordeste

Confira o último jogo do Fortaleza.

Altos e Fortaleza na Copa do Nordeste 2022

O Altos falhou na última rodada diante do Sport. Mesmo jogando em casa, o time acabou sendo superado e, por isso, não conseguiu chegar ao seu objetivo na classificação. Pelo grupo B, aparece em sexto lugar com 8 pontos, ou seja, contabiliza somente duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Fortaleza se mantém em primeiro lugar no grupo A com o total de 12 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou três e ainda não perdeu. Por isso, buscando se manter com 100% de aproveitamento, o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda promete entrar com toda a força necessária no jogo de hoje.

Na última semana, venceu o Pacajus e se garantiu na semifinal do Cearense.

Provável escalação Altos x Fortaleza

Altos: Marcelo; João Carlos, Vinícius Leandro, Lucas Souza, Júlio; Marconi, Alexandre Quaresma, Diego Viana; Elielton, Manoel, Betinho

Fortaleza: Max; Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Jussa; Ronald, Lucas Lima, Yago Pikachu; Lucas Crispim, Moisés, Robson

Jogos da Copa do Nordeste hoje

Quatro partidas serão realizadas neste sábado ao vivo pela Copa do Nordeste na sétima rodada.

CRB x Sampaio Corrêa – 16h

Bahia x Sport – 17h45

Altos x Fortaleza – 17h45

Ceará x CSA – 19h45

