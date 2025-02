Jogo do Galo hoje: assista Atlético-MG x Itabirito no Mineiro ao vivo (12/2)

Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, Atlético-MG e Itabirito entram em campo. O jogo do galo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e internet.

Onde vai passar o jogo do Galo e Itabirito?

O jogo do Atlético-MG e Itabirito ocorre hoje, 12 de fevereiro de 2025, com transmissão ao vivo pelo Premiere. Para assistir online, o torcedor pode acessar o Premiere através do serviço de streaming Globoplay. É necessário ser assinante do Premiere ou adquirir o pacote específico que inclui o canal. Após o login no Globoplay, vá à seção “Agora na TV” e selecione o canal Premiere para acompanhar a partida.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma alternativa para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Quem vai ser escalado?

O Itabirito vem com Rodolfo; Cesinha (Daniel Fagundes), Luanderson, Victor Sallinas e Bryan; Crecci, Ramon e David Lucas; Jô, Luan e Léo Reis.

Já o Galo tem Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa e Rubens; Hulk e Cuello (Júnior Santos).

Quem é o maior campeão mineiro?

O Atlético-MG é o maior campeão do Campeonato Mineiro. O clube conquistou 48 títulos até 2023, sendo o maior vencedor da história da competição.

O Cruzeiro aparece em segundo lugar, com 38 títulos. O América-MG, terceiro maior vencedor, soma 17 conquistas.

A competição estadual é disputada desde 1915 e reúne os principais clubes de Minas Gerais. Nos últimos anos, o Atlético-MG tem dominado o torneio, conquistando vários títulos seguidos.