Maiores campeões do Campeonato Mineiro até hoje

Neste domingo (09), às 16h30, no Mineirão, Atlético-MG e América-MG disputarão a taça do Campeonato Mineiro de 2023. No jogo de ida, o Galo levou a melhor e bateu o Coelho por 3 a 2. Mas antes, conheça quem é o maior vencedor do Campeonato Mineiro.

Qual time ganhou por mais vezes o Campeonato Mineiro?

Raposa, Galo ou Coelho, quem manda em Minas? Em questão de títulos estaduais, o Atlético sai na frente, conquistou a competição por 47 vezes.

A primeira edição do Campeonato Mineiro, foi realizada em 1915. O campeão foi o Alético-MG. Segundo o site “O Gol”, no jogo que deu o título, o Galo venceu o extinto “Yale” por 5 a 0.

Atlético-MG

Temporadas as quais o Atlético foi o rei de Minas: 1915, 1926, 1927, 1931, 1932 (invicto), 1936 (invicto), 1938 (invicto), 1939, 1941,1942 (invicto), 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1962, 1963, 1970, 1976 (invicto), 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1995, 1999, 2000, 2007, 2010, 2012 (invicto), 2013, 2015, 2017, 2020, 2021 e 2022.

O Galo é o atual tricampeão do Campeonato Mineiro e vai em busca do tetra. Segundo o site oficial do clube, todos os ingressos foram vendidos para a decisão deste domingo. No ano passado, em jogo único, venceu o arquirrival, Cruzeiro na final por 3 a 1 e sagrou-se campeão.

Cruzeiro

O Cruzeiro é o segundo maior campeão de Minas Gerias. O Cabuloso já venceu o torneio por 38 vezes. 1928, 1929 (invicto), 1930 (invicto), 1940, 1943, 1944 (invicto), 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 (invicto), 1969 (invicto), 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992 (invicto), 1994 (invicto), 1996, 1997, 1998, 2003 (invicto), 2004, 2006, 2008, 2009 (invicto), 2011, 2014 (invicto), 2018 e 2019 (invicto).

Em 2003, além do título estadual, a Raposa obteve a tríplice coroa. Venceu a primeira edição no formato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil.

América-MG

O terceiro colocado é o América-MG, que ficou com o título em 16 oportunidades: 1916, 1917 (invicto), 1918 (invicto), 1919 (invicto), 1920 (invicto), 1921, 1922, 1923 (invicto), 1924, 1925 (invicto), 1948, 1957, 1971 (invicto), 1993, 2001 e 2016.

De 1916 até 1925, o estado de Minas Gerais foi só e somente, do América Mineiro. O Coelho foi decacampeão consecutivo do torneio. Marca que o clube carrega com orgulho, presente até em um dos muros de seu estádio, a Arena Independência.

Em 2008, pela primeira vez, o Ipatinga, clube do interior de Minas, ficou com o troféu, e não para por aí. Naquela temporada, o time disputou a Série A do Brasileirão. Porém, foi o último colocado ao final das 38 rodadas e foi rebaixado.

Lista com todos os times que já foram campeões do estado de Minas Gerais:

Atlético-MG – 47 títulos

Cruzeiro – 38 títulos

América-MG – 16 títulos

Vila Nova-MG – 05 títulos

Siderúrgica – 02 títulos

Ipatinga – 01 título

Caldense – 01 título.

