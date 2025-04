Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x Iquique na Sul-Americana (10/04/25)

O Atlético Mineiro enfrenta o Deportes Iquique nesta quinta-feira, 10 de abril, no estádio no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo da segunda rodada do Grupo H da Sul-Americana é às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo Atlético-MG e Iquique

O jogo do Galo hoje na Libertadores hoje, 10 de abril, será transmitido na ESPN e Disney+ ao vivo com exclusividade.

Jogo do Galo hoje na TV aberta: nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo Atlético Mineiro e Iquique nesta quinta-feira.

Assistir Atlético MG hoje na TV paga: o canal ESPN vai transmitir o jogão da Libertadores nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir Galo online hoje: para assistir online, o torcedor pode sintonizar a Disney+, serviço de streaming por assinatura. Só quem paga o valor é que pode acompanhar o jogo do Galo hoje.

Jogadores do Galo estão com salários atrasados

O Atlético-MG entra em campo nesta quinta-feira em meio a atrasos nos pagamentos de salários e direitos de imagem de seus jogadores. Conforme apuração do O TEMPO Sports, os direitos de imagem dos últimos dois meses não foram quitados, e o salário referente ao mês atual também permanece pendente.

Apesar dos atrasos, fontes próximas aos atletas indicam que o ambiente no vestiário não foi afetado, com o elenco mantendo o foco nos próximos compromissos. O clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

