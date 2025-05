Jogo do Galo hoje: assistir Iquique x Atlético-MG na Sul-Americana (08/05/25)

Nesta quinta-feira, 8 de maio, o Atlético-MG enfrenta o Iquique, em jogo da terceira rodada do Grupo H da Sul-Americana. A partida começa às 19h (de Brasília), no Estádio Tierra de Campiones, em Iquique, no Chile.

Transmissão do jogo do Galo e Iquique

O jogo do Galo hoje na Libertadores hoje será transmitido na ESPN e Disney+ ao vivo com exclusividade. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o duelo Atlético Mineiro e Iquique nesta quinta-feira.

Assistir Atlético MG hoje na TV paga: o canal ESPN vai transmitir o jogão da Libertadores nesta quinta-feira para todos os estados do Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir Galo online hoje: para assistir online, o torcedor pode sintonizar a Disney+, serviço de streaming por assinatura. Só quem paga o valor é que pode acompanhar o jogo do Galo hoje.

Quando Dudu estreia no Atlético-MG

Reforço do Galo, Dudu não joga nesta quinta-feira. A estreia do jogador está prevista para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante está regularizado e à disposição da comissão técnica. Sua chegada é vista como um reforço importante para o setor ofensivo do Galo, que busca melhorar seu desempenho na temporada.

Com passagens marcantes por Palmeiras e Cruzeiro, o camisa 92 traz experiência e qualidade ao elenco atleticano.

O atacante reencontrará o técnico Cuca, com quem foi campeão no Palmeiras.

