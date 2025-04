Jogo do Galo hoje: horário e onde assistir Cienciano x Atlético-MG (01/04/25)

O Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano nesta terça-feira, 1 de abril, no estádio Garcilaso de la Vega, no Peru. A estreia do Galo na da Copa Sul-Americana 2025 é às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

Transmissão do jogo Cienciano x Atlético-MG

O Premiere e Disney+ transmitem o jogo do Galo contra o Cienciano ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Maiores campeões da Copa Sul-Americana

Boca Juniors, Independiente (Argentina), Athletico PR e Independiente Del Valle são os maiores campeões da Copa Sul-Americana, com dois títulos para cada.

Dezessete equipes já levantaram o troféu da competição. A primeira edição, idealizada pela Conmebol, aconteceu em 2002, com a vitória do San Lorenzo, da Argentina, diante do Atlético Nacional, da Colômbia.

Logo após os quatro maiores campeões, outras treze equipes também estão na lista, incluindo o Internacional e a Chapecoense.

Boca Juniors (Argentina) – 2 títulos (2004 e 2005)

Independiente (Argentina) – 2 títulos (2010 e 2017)

Independiente del Valle (Equador) – 2 títulos (2019 e 2022)

Athletico-PR (Brasil) – 2 títulos (2018 e 2021)

LDU Quito (Equador) – 2 títulos (2009 e 2023)

Racing (Argentina) – 1 título (2024)

River Plate (Argentina) – 1 título (2014)

Lanús (Argentina) – 1 título (2013)

São Paulo (Brasil) – 1 título (2012)

San Lorenzo (Argentina) – 1 título (2002)

Internacional (Brasil) – 1 título (2008)

Santa Fe (Colômbia) – 1 título (2015)

Cienciano (Peru) – 1 título (2003)

Pachuca (México) – 1 título (2007)

Arsenal de Sarandí (Argentina) – 1 título (2007)

Universidad de Chile (Chile) – 1 título (2011)

Chapecoense (Brasil) – 1 título (2016)

Defensa y Justicia (Argentina) – 1 título (2020)

Tudo sobre futebol no DCI.