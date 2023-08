Jogo do Galo hoje: onde assistir Atlético-MG x Palmeiras ao vivo - 02/08

O jogo do Galo nesta quarta-feira, 02 de agosto, vai ser contra o Palmeiras pela primeira partida das oitavas de final na Libertadores, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo na televisão aberta.

Quem vai transmitir o jogo do Galo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Galo na Libertadores hoje na Globo, na TV aberta, e no Paramount+, streaming do Paramount, a partir das 21h30, horário de Brasília. Este é apenas o primeiro jogo e, por isso, nenhuma das equipes pode ser eliminada.

Abel Ferreira traz Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O técnico Felipão deve escalar Everson; Guilherme Arana, Jemerson, Igor Rabello, Saravia; Battaglia, Otávio, Zaracho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Horário: 21h30 (De Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Facundo Tello (ARG)

VAR: Germand Delfino (ARG)

Onde assistir jogo do Galo hoje: Globo e Paramount+

Como funciona a Libertadores?

Criada em 1960 pela Conmebol, a Copa Libertadores da América é um torneio continental que tem como objetivo reunir diferentes elencos da América do Sul sob um mesmo ideal: disputarem a taça e o título de melhor time do continente sul-americano.

Trinta e duas equipes jogam a fase de grupos da Libertadores, divididas em oito grupos de quatro durante seis rodadas em pontos corridos. Cada time se enfrenta duas vezes, uma como visitante e a outra como mandante, onde cada vitória dá três pontos e o empate um para os dois.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão para a segunda fase da Copa Sul-Americana em busca da classificação nas oitavas de final.

Quando é o jogo do Galo x Palmeiras na volta das oitavas de final?

A partida de volta entre Palmeiras e Atlético Mineiro está agendado para a próxima terça-feira, 09 de agosto, no Allianz Parque, às 21h30, horário de Brasília, sob transmissão da TV Globo e o Paramount+ para todo o país.

Como o alviverde terminou em primeiro lugar no grupo, tem a vantagem de decidir em casa. No sorteio da Conmebol, o Palmeiras ficou no pote 1 enquanto o Atlético ocupou o segundo pote com os outros segundo lugares da fase de grupos.

Não há prorrogação ou critério do gol fora de casa na Libertadores. Diferente de 2021, quando o Palmeiras se classificou pelo critério de desempate, a igualdade no placar será definida com as cobranças de pênaltis ao fim do segundo tempo.

