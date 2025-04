Jogo do Galo hoje: onde assistir Caracas x Atlético MG na Sul-Americana

O Atlético Mineiro enfrenta o Caracas nesta quarta-feira, 23 de abril, no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas. O jogo da terceira rodada do Grupo H da Sul-Americana é às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil. O Galo é líder do seu grupo e o Caracas vice.

Onde vai passar o jogo do jogo Atlético-MG hoje

O jogo do Galo hoje na Sul-Americana hoje, 23 de abril, será transmitido na Paramount+ ao vivo e com exclusividade. A partida começa às 21h30.

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

Para quem se cadastrar, tem acesso à 7 dias grátis no Paramount+. Dá para cancelar em qualquer momento.

O Paramount está disponível para assistir no próprio site, onde o torcedor pode acessar pelo computador ou através do navegador nos dispositivos móveis, e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv.

No celular e tablet, os sistemas Android e iOS são compatíveis com o Paramount. Também dá para acessar através do Chromecast e FireTV, aparelhos que transformam a televisão normal em smartv.

Escalação do Atlético-MG nesta quarta-feira

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira com Everson; Saravia, Lyanco, Vitor Hugo e Caio; Fausto Vera, Gabriel Menino, Rubens e Bernard; Rony (João Marcelo) e Cuello.

O clube oficializou a contratação do atacante Júnior Santos, de 30 anos, ex-Botafogo. O jogador assinou contrato até o fim de 2028 e chega como um dos principais reforços do clube para a temporada 2025.​

