Abel vem com Huck na escalação

Jogo do Galo hoje: assistir Atlético-MG x Botafogo (20/04/25)

O Galo recebe o Botafogo neste domingo, 20, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do Atlético Mineiro vai começar às 16h (de Brasília) e vai ter transmissão ao vivo.

Em qual canal assistir o jogo do Galo hoje?

A TV Globo e o Premiere transmitem o jogo do Galo e Botafogo ao vivo para todo o Brasil, a partir das 16h de domingo, 20 de abril. A partida acontece no Mineirão.

Para acessar o Premiere, o torcedor precisa ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

A TV Globo exibe o jogo do Galo para São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Como assistir online

O sinal da Globo é retransmitido de graça pela plataforma do GloboPlay. Para assistir não é preciso ser assinante do serviço, uma vez que a plataforma apenas reproduz o sinal da própria Globo pelos aplicativos.

É só baixar o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, cadastrar-se com email e a senha e pronto. Se você já tem o cadastro aí basta acessar com a sua conta. Se preferir, também dá para ter acesso no site www.globoplay.globo.com.

Outra opção é entrar na plataforma através da conta do Facebook, Apple ou até mesmo do Google, se for o caso.

Assim que estiver conectado à plataforma, procure a opção “Agora na TV” e em seguida a programação da Globo no mosaico. Dá para assistir o canal tanto pelo celular como no tablet, computador ou até mesmo na própria smartv de graça.

Escalação do jogo do Galo e Botafogo

Neste domingo, Abel vai escalar Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens e Igor Gomes; Cuello, Rony e Hulk. No banco estarão Gabriel Delfim, Saravia, Vitor Hugo, Igor Rabello, Iván Román, Rômulo, Scarpa, Bernard, Gabriel Menino, Zé Phelipe, David Kauã e João Marcelo.

Já o Botafogo de Renato Paiva vem com a seguinte escalação: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino Matheus Martins e Igor Jesus.

