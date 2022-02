Jogo do Genoa x Inter de Milão hoje: onde vai passar e horário – 25/02

A Inter de Milão visita o Genoa nesta sexta-feira, 27/02, jogando no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, a partir das 17h (Horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje

A partida entre Genoa x Inter de Milão vai passar no canal ESPN e streaming Star +, partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 25/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova

Transmissão: ESPN e Star +

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Genoa aparece em décimo nono lugar no Campeonato Italiano com 16 pontos, ou seja, venceu somente uma partida, empatou outras treze e perdeu doze na temporada. Buscando a segunda vitória em toda a competição, os anfitriões esperam contar com a força de sua torcida em casa.

Do outro lado, a Inter de Milão busca retomar a liderança do Campeonato Italiano de todas as maneiras. Na última rodada, o grupo foi derrotado pelo Sassuolo e, por isso, foi destronado pelo Milan. Agora, se vencer o confronto e o rival de Milão, que também joga hoje, perder, aí reassume a ponta. Ao todo, tem 54 pontos.

Escalação do Genoa x Inter de Milão

A equipe da Inter não tem novos desfalques.

Do outro lado, o Genoa não poderá contar com Bani, Criscito e Piccoli.

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Rovella, Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Destro, Ekuban

Inter de Milão: Handanovic; de Vrij, Dimarco, Skriniar; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Perisic, Gagliardini; Sanchez, Lautaro

Relembre como foi o último jogo entre Genoa x Inter de Milão.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.