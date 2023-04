Jogo do Goiás hoje 20/04/2023 - onde vai passar a Sul-Americana online

O Esmeraldino quer ser a grande surpresa da Sul-Americana. Para isso, terá que vencer o Universitario nesta quinta-feira, às 23h pela segunda rodada do grupo G. O jogo do Goiás hoje vai ser no Estádio Monumental. Acerte o seu relógio para curtir a partida de futebol até a madrugada. O Goiás tropeçou diante do Santa Fe na rodada de estreia. Agora, busca a sua primeira vitória.

Como assistir o jogo do Goiás hoje

O jogo do Goiás hoje será transmitido na ESPN 4 e Star Plus ao vivo para todo o Brasil. O jogo vai começar no finalzinho da noite, por isso prepare-se para assistir até a madrugada de quinta para sexta-feira.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de TV por assinatura, enquanto o Star Plus só pode ser acessado por quem é assinante. Ser membro da plataforma significa pagar o valor de R$ 32,90 todos os meses.

Para o torcedor esmeraldino que não tem a TV paga em casa, a saída é assinar o streaming. Entre no site (www.starplus.com), escolha o pacote que quer assinar e se cadastrar. O torcedor do Goiás pode assistir no computador, celular, smartv e tablet.

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental U, no Peru

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

¡PARA GANAR, TIENES QUE SER GUERRERO! 👊🏼 🆚 Universitario

🗓 20/04

⏱ 23h00

🏟 Monumental de Lima

📺 ESPN e Star+#Sudamericana pic.twitter.com/JmoFQ7dIlc — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 19, 2023

Escalações de Universitario x Goiás

Universitario: Carvalho; Di Benedetto, Riveros, Corzo; Polo, Pérez, Ureña, Cabanillas Jesús; Herrera, Quispe e Urruti.

Goias: Tadeu; Maguinho, Edu, Sidimar, Hugo; Zé Ricardo, Willian, Casimiro; Diego Gonçalves, Philippe e Alesson.

Para o duelo desta quinta-feira, o Goiás não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Para o Universitario, todos os titulares estão disponíveis.

Jogos do Goiás na Sul-Americana

O Goiás está no grupo G ao lado do Santa Fe, Universitario e Gimnasia. O Esmeraldino de Goiânia vai enfrentar cada um dos oponentes duas vezes, uma dentro de casa e a outra como visitante.

Se quiser a vaga nas oitavas de final terá que ocupar a liderança. Caso contrário, vai brigar pela segunda posição nos playoffs.

Goiás 0 x 0 Santa Fe - 1ª rodada

Terça-feira, 04/04

Universitario x Goiás - 2ª rodada

Estádio Monumental U

Quinta-feira, 20/04 às 23h

Gimnasia x Goiás - 3ª rodada

Estádio Del Bosque

Quinta-feira, 04/05 às 19h

Goiás x Universitario - 4ª rodada

Estádio Serrinha

Terça-feira, 23/05 às 19h

Goiás x Gimnasia - 5ª rodada

Estádio Serrinha

Quinta-feira, 08/06 às 19h

Santa Fe x Goiás - 6ª rodada

Estádio El Campín

Quarta-feira, 28/06 às 23h

