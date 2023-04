Quantas rodadas tem o Brasileirão 2023?

Saiba quantas rodadas as vinte equipes vão disputar na temporada do Campeonato Brasileiro

Vinte clubes disputam a primeira divisão do Brasileirão em pontos corridos. O mais importante torneio de futebol do país terá início no próximo sábado, 15 de abril, com dez jogos entre a primeira rodada. Mas afinal, são quantas rodadas no total? O número de partidas, onde assistir e quais times jogam você confere no texto.

O Campeonato Brasileiro da Série A é organizado anualmente pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro, enquanto vagas para a Libertadores e Sul-Americano são distribuídas para os primeiros colocados.

Na parte de baixo, os quatro últimos vão para a segunda divisão do Brasileirão.

Brasileirão Série A tem quantas rodadas em 2023?

O Campeonato Brasileiro da Série A terá 38 rodadas, divididas em dois turnos, sendo 19 cada. Eles jogam em pontos corridos entre si por duas partidas: uma como mandante a outra fora de casa.

É fácil entender como funcionam os pontos corridos no Brasileirão. Cada participante joga duas vezes contra os outros times, sendo uma dentro de casa e a outra fora. A vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

O primeiro colocado da classificação levanta a taça de campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Caso duas equipes ou mais terminem empatadas, o critério de desempate entra em cena: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto entre os times e o sorteio.

Os times do brasileirão deste ano são: América-MG, Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians

Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Confira os primeiros jogos do brasileirão:

SÁBADO, 15 de abril | 1ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Cuiabá - 16h (Horário de Brasília)

Allianz Parque

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

América MG x Fluminense - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Athletico PR x Goiás - 18h30 (Horário de Brasília)

Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Furacão Live

Botafogo x São Paulo - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

RB Bragantino x Bahia - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Fortaleza x Internacional - 18h30 (Horário de Brasília)

Arena Castelão

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Atlético MG x Vasco - 21h (Horário de Brasília)

Estádio Mineirão

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

DOMINGO, 16 de abril | 1ª rodada do Brasileirão

Corinthians x Cruzeiro - 16h (Horário de Brasília)

Neo Química Arena

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Flamengo x Coritiba - 16h (Horário de Brasília)

Estádio Maracanã

Onde assistir: Globo, Premiere e GloboPlay

Grêmio x Santos - 18h30 (Horário de Brasília)

Estádio Alfredo Jaconi

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Onde assistir os jogos?

Os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A serão transmitidos na Globo, na TV aberta, nos canais SporTV, Premiere e na plataforma de streaming GloboPlay.

A Rede Globo é a única emissora que possui os direitos de imagens do Brasileirão. Na TV aberta, o canal exibe duas ou três partidas aos domingos e às quartas no período da tarde e a noite respectivamente. A emissora define quais jogos vão passar em cada estado.

Na TV paga, os canais SporTV e Premiere estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Na internet, o serviço de streaming GloboPlay dispõe da programação dos três canais para quem é assinante.

Leia também: Guia completo do Brasileirão 2023