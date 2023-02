Jogo do Grêmio hoje: horário e qual canal vai passar o Gauchão 2023

Invicto no Campeonato Gaúcho com 100% de aproveitamento, o Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, para manter o seu legado neste começo de temporada. Diante do Juventude, vai jogar às 19h30 (Horário de Brasília), com o jogo do Grêmio hoje realizado no Estádio Alfredo Jaconi.

+ Transmissão ao vivo do jogo do Brasil sub-20 hoje x Colômbia

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje no Gauchão

O Premiere é onde vai transmitir o jogo do Grêmio e Juventude hoje, às 19h30, horário de Brasília, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

Como a Rede Globo só transmite os jogos do Gauchão na TV aberta aos sábados, a única maneira de acompanhar ao combate nesta quinta-feira pelo futebol vai ser no pay-per-view Premiere. Dá para assistir em qualquer lugar do Brasil.

Porém, o pay-per-view só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade, ou seja, o torcedor precisa desembolsar novo valor em seu pacote para acompanhar os embates disponíveis.

Quem não tem a TV paga pode comprar o pacote avulso no GloboPlay e Amazon Prime. Cada empresa define o valor do PPV de acordo com o produto.

Horário : 19h30 (Horário de Brasília)

: 19h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Alfredo Jaconi

: Estádio Alfredo Jaconi TV : Premiere

: Premiere Online: GloboPlay e Amazon Prime

+ Onde vai ser o Super Bowl 2023 entre Eagles x Chiefs

Quem ocupa o lugar de Ferreira no ataque?

O Grêmio divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo desta quinta-feira contra o Juventude, na sexta rodada do Campeonato Gaúcho.

A novidade é a ausência do Ferreira. Nos últimos dois confrontos do Tricolor, o atacante vestiu a camisa titular. Desta vez, Renato Gaúcho decidiu poupar o jogador em Caxias do Sul.

Mas quem pode ocupar o lugar de Ferreira? As principais opções são Everton Galdino, atacante, Gabriel Silva e Gustavinho, meias mas que também trabalham na posição, de acordo com o GE.

Não dá para saber quem o treinador pode escalar nesta quinta-feira. Entre os três, Gustavo é o que mais teve chances no clube, mas Everton foi melhor em sua breve passagem em campo, segundo o GE.

Confira a relação de jogadores.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a 6ª Rodada do #Gauchão2023, contra o Juventude. 🇪🇪 #JUVxGRE pic.twitter.com/c5auNJqxCj — Grêmio FBPA (@Gremio) February 8, 2023

Classificação do Campeonato Gaúcho atualizada

Grêmio segue na liderança do Campeonato Gaúcho, enquanto Internacional e Caxias vem logo atrás na busca pela primeira posição.

1 Grêmio - 15 pontos

2 Internacional - 10 pontos

3 Caxias - 9 pontos

4 São José - 8 pontos

5 Avenida - 8 pontos

6 Brasil de Pelotas - 8 pontos

7 Ypiranga - 7 pontos

8 Juventude - 6 pontos

9 Novo Hamburgo - 6 pontos

10 São Luiz - 6 pontos

11 Esportivo - 2 pontos

12 Aimoré - 1 ponto

Leia também

Quantas vezes o Grêmio caiu para a Série B do Brasileirão?