Transmissão ao vivo do jogo do Brasil sub-20 hoje x Colômbia (09/02)

Transmissão ao vivo do jogo do Brasil sub-20 hoje x Colômbia (09/02)

Pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano Sub 20, a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, no Estádio Metropolitano De Techo. A bola rola no jogo do Brasil hoje às 22h (Horário de Brasília) pela penúltima rodada do hexagonal.

O Campeonato Sul-Americano Sub 20 tem duas fases: a primeira fase e o hexagonal final. As dez seleções da América do Sul jogam a competição: Brasil, Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai, Equador, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Chile.

A primeira fase consiste em dois grupos de cinco, onde jogam entre si em turno único. As três melhores de cada chave avançam para o hexagonal final, onde novamente em turno único se enfrentam por cinco rodadas. No modelo de pontos corridos, quem obter a maior pontuação e ficar em primeiro lugar da tabela é o campeão.

Onde assistir jogo do Brasil sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 20 hoje no Campeonato Sul-Americano vai passar no SporTV às 22h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil nesta quinta-feira.

A emissora está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. É preciso ter o canal entre a programação para curtir ao vivo os esportes do mundo e também o Sul-Americano da categoria de base.

O torcedor também tem a opção de acompanhar pelo celular ou outro dispositivo. Quem é assinante GloboPlay pode sintonizar a plataforma e assistir a programação ao vivo.

O GloboPlay retransmite as imagens somente para quem é assinante da plataforma. Quem tem a TV paga, por outro lado, pode assistir de graça no Canais Globo. Basta entrar com a conta da operadora e assistir.

Escalações de Colômbia x Brasil:

Escalação do jogo do Brasil hoje: Mycael; Arthur, Robert, Patrick; Andrey, Marlon Gomes, Vitor Roque, Guilherme Biro; Jean, Alexsander e Giovane.

Escalação do jogo da Colômbia hoje: Marquines; Ocampo, Alvarez, Mantilla, Puerta; Caraballo, Castilla, Cortes; Salazar, Luna e Monsalve.

Quando é o Mundial sub 20?

A Indonésia vai receber o Campeonato Mundial sub 20 de futebol entre 20 de maio a 11 de junho. Esta vai ser a primeira vez que o país recebe a competição.

Os quatro primeiros da classificação no hexagonal garantem a vaga direta para o Mundial. A Seleção Brasileira, inclusive, está praticamente garantida na competição.

Serão 24 seleções divididas em seis grupos de quatro. As equipes disputam três rodadas cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, depois as quartas, semis e a final sempre em mata-mata e jogo único.

Leia também:

Onde assistir o jogo do Paysandu x Itupiranga hoje no Paraense (09/02)