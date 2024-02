Jogo do Grêmio hoje na final da Recopa Gaúcha 2024: horário e onde assistir

O São Luiz recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, no Estádio xx, a partir das xx (Horário de Brasília), pela Recopa Gaúcha. Com todas as informações, saiba qual canal transmite o jogo do Grêmio hoje.

Onde vai passar a final entre São Luiz x Grêmio

O jogo tem transmissão no Sportv e Premiere, e também na RBS, filiada da TV Globo, mas apenas para o Rio Grande do Sul. A Recopa é disputada em partida única e, em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir o campeão.

Informações do jogo do Grêmio hoje

Data: 28/02/2024

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio 19 de outubro, em Ijuí (RS)

Onde assistir: Sportv 3, Premiere e Rede Globo/RBS (apenas para o RS)

Como assistir jogo da Recopa Gaúcha online e de graça?

O torcedor pode assistir o jogo do Grêmio hoje através do GloboPlay gratuitamente, mas apenas para o Rio Grande do Sul. A plataforma de streaming retransmite as imagens do canais no próprio site ou aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Campeões da Recopa Gaúcha

O Grêmio é o maior campeão da Recopa Gaúcha na história da competição. O Inter, adversário do tricolor gaúcho, coleciona dois com 2016 e 2017.

Grêmio — 4 títulos (2019, 2021, 2022 e 2023)

Pelotas — 2 títulos (2014 e 2020)

Inter — 2 títulos (2016 e 2017)

Lajeadense — 1 título (2015)

São José — 1 título (2018)

Veja também: Quem tem mais títulos Grêmio ou Inter?