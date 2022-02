Jogo do Iguatu x Ceará hoje: onde vai passar ao vivo e horário 26/02

O Iguatu enfrenta o Ceará pelo jogo de volta nas quartas de final do Campeonato Cearense neste sábado, 26/02, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante, com transmissão ao vivo. Onde e como assistir o jogo do Ceará hoje o torcedor confere a seguir.

Onde assistir jogo do Ceará hoje

O jogo do Iguatu e Ceará vai passar no canal SBT (Ceará) e pay-per-view Nordeste FC, a partir das 17h45 (Horário de Brasília).

A plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Data: 26/02/2022

Horário: 17h45 (Horário de Brasília)

Árbitro.

Local: Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante

Transmissão: SBT e Nordeste FC

Como estão as equipes na temporada?

No jogo de ida, o elenco do Iguatu acabou sendo derrotado jogando fora de casa. O grupo conseguiu a classificação até as quartas de final no Campeonato Cearense depois de terminar em quarto lugar com 19 pontos, ou seja, venceu cinco partidas, empatou quatro e perdeu cinco.

Enquanto isso, o Ceará entra em campo neste sábado com a vantagem depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, com gols de Mendonza e Zé Roberto. Agora, para chegar até a semifinal, precisa novamente ganhar a partida das quartas e carimbar o seu passaporte até a próxima fase do torneio estadual.

Escalação de Iguatu x Ceará

Iguatu: Léo; Ray, Uesles, Marcondi, Dodó; Talys, Bruno Ocara, Bruno Menezes, Romário; Patuta e Romário Becker

Ceará: João Ricardo; Messias, Richardson, Mendonza, Luiz Otávio, Vina; Victor Luis, Kelvyn; Léo Rafael, Zé Roberto

Confira como foi o primeiro jogo entre Iguatu x Ceará.

