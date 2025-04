Jogo do Juventus hoje: assistir do Parma x Juventus no Italiano

Tem jogo do Juventus hoje, dia 23 de abril, na 33ª rodada do Campeonato Italiano. A partida desta segunda-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 13h30 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Juventus hoje?

O Juventus x Parma neste 23 de abril começa às 13h30 (horário de Brasília), e é possível assistir pela ESPN e Disney +. A partida entre as equipes de Chivu e Tudor está marcada para as 13h30 no estádio Tardini, em Parma. Mais tarde, o Italiano tem dérbi com Inter e Milan.

PARMA: Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti; Del Prato, Bernabé, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. Disponíveis: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Cancellieri, Camara, Hernani, Djuric, Circati, Haj Mohamed, Man. Allenatore: Chivu.

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie , Locatelli, Thuram, Cambiaso; Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic. Disponíveis: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Yildiz, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi. Allenatore: Tudor.

Parma tenta quebrar tabu c

O Parma entra em campo com um histórico desfavorável diante da Juventus. Nos últimos 15 confrontos entre as equipes pela Série A, o time emiliano venceu apenas uma vez — em abril de 2015, por 1 a 0, com gol de Josè Mauri no Estádio Ennio Tardini. Desde então, foram 10 derrotas e quatro empates.

Além do retrospecto negativo, o Parma já sofreu 97 gols contra os bianconeri na história do torneio — marca superada apenas diante da Roma, com 100 gols sofridos. No entanto, há um fio de esperança: no primeiro turno desta temporada, o duelo terminou empatado em 2 a 2. Se repetir o feito nesta rodada, o Parma pode ficar invicto contra a Juve nos dois confrontos da Série A pela primeira vez desde 2010/11, quando venceu ambos os jogos.

Apesar da dificuldade, o momento recente mostra sinais de competitividade. O Parma empatou as últimas cinco partidas no campeonato e pode encerrar a temporada com seis empates seguidos, o que seria um recorde do clube na elite. A equipe também soma 16 pontos contra adversários da metade de cima da tabela — desempenho melhor, entre os times da parte de baixo, só o Como, com 17.

A Juventus, por sua vez, venceu os últimos três jogos como visitante diante do Parma, sua maior sequência na casa do adversário na história da Série A. O time de Turim venceu oito dos 13 jogos do segundo turno até aqui — três a mais que na metade final da temporada passada — e briga com Inter e Roma pelo melhor aproveitamento recente.

Um dado curioso envolve a bola parada: o Parma é o time com maior percentual de gols marcados após escanteios (22%, 8 de 37), enquanto a Juventus é a equipe que mais sofreu gols nesse tipo de jogada (20%, 6 de 30).

Enquanto o Parma aposta em consistência e bola aérea, a Juve busca manter o domínio no confronto e se manter forte na reta final do campeonato.