Jogo do Linense x Sport na Copinha: onde assistir e horário – 12/01

Pela segunda fase da Copinha, as equipes de Linense x Sport entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 18h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Sport hoje: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta quarta-feira.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Jogando em casa, o Linense terminou em primeiro lugar no grupo 7 com exatos sete pontos ao vencer o Atlético-MG e o Andirá, mas empatar com o Desportivo Aliança. Agora, disputando a segunda fase da Copinha, quer fazer bonito especialmente por jogar em seu estádio para garantir-se na próxima rodada.

Enquanto isso, o Sport conseguiu fechar a fase de grupos em segundo lugar com seis pontos no grupo 3 depois de ganhar do Taguatinga e Confiança e perder do Mirassol. Dessa maneira, o elenco pernambucano espera contar com os seus bons jogadores para levar para casa os três pontos em busca do troféu.

Escalações de Linense x Sport:

Linense: Henrique Guedes; Luis Vinicius, Tiago, Deivid Vinicius, Marcio; Paulo Henrique, Patrique, Guilherme; Luan Henrique, Gabriel, Alisson

Sport: Adriano; Diego, Matheus Baraka, Marcelo Ajul, Caíque; David, Fábio, Charles Eduardo, Francisco; Welberty, Paulinho

