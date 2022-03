Jogo do Luton Town x Chelsea hoje ao vivo: onde assistir e horário (02/03)

O Luton Town recebe o Chelsea na tarde desta quarta-feira, 02/03, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, a partir das 16h15 (Horário de Brasília), no Estádio Kenilworth Road. Mas onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo? Confira a seguir as principais informações.

Onde vai passar jogo do Chelsea hoje ao vivo

O jogo entre Luton Town e Chelsea hoje ao vivo vai passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 16h15 (Horário de Brasília), para todo o Brasil em partida da Copa da Inglaterra.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Estádio Kenilworth Road

Veja como foi a última partida entre Chelsea e Luton Town.

Escalação de Luton Town x Chelsea

Luton Town: Steer; Naismith, Lockyer, Burke; Bell, Campbell, Osho, Mpanzu, Bree; Jerome, Adebayo

Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, James, Sarr, Rudiger; Niguez, Jorginho, Loftus-Cheek, Hudson-Odoi; Werner, Lukaku

O Luton Town disputa a segunda divisão do futebol inglês, aparecendo em sexto lugar na tabela com 54 pontos, ou seja, venceu 15 partidas, empatou 9 e perdeu também 9 na temporada. Pela Copa da Inglaterra, passou por Harrogate Town e Cambridge.

Depois de perder a final da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool no último domingo, o Chelsea volta a jogar nesta quarta-feira buscando a classificação até a próxima fase de outro torneio inglês pela temporada. Porém, é improvável que o técnico Tuchel coloque em campo o time 100% titular, uma vez que busca poupar para o jogo da Champions das próximas semanas.