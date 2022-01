Jogo do Madureira x Fluminense hoje: onde assistir e horário – 30/01

Disputando a segunda rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense visita o Madureira neste domingo, 30/01, com a bola rolando a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio da Cidadania. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Fluminense hoje.

Onde assistir ao jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, e nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online no site e aplicativo. O serviço do Carioca está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como no aplicativo para baixar em Android e iOS, assim como o OneFootball (www.onefootball.com) e o Eleven Sports (www.elevensports.com).

Horário: 18h (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, OneFootball e Eleven Sports

Escalações de Madureira x Fluminense

Os times devem manter a escalação da rodada passada, uma vez que não tem desfalques no plantel de jogadores e muito menos suspensos.

Escalação do Madureira: Gerson; Léo, Edgar Silva, Michael, Rhuan; Marcelinho, Felipe Dias, Diogo Carlos, Lucas Adell; Ygor, Hudson

Escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz, Calegari; André, Yago, Nathan, Cris Silva; Willian Bigode, Fred.

Como estão as equipes no Campeonato Carioca 2022?

O Madureira retorna para os gramados no Campeonato Carioca para enfrentar o grande Fluminense, um dos grandes do estado e favoritos na disputa pelo título das competições em 2022. Pela primeira rodada, o elenco garantiu a vitória enquanto busca o segundo triunfo seguido neste domingo.

Do outro lado, o Fluminense também entra em campo depois de vencer o seu primeiro jogo oficial no ano de 2022. Diante do Bangu em casa, o tricolor faturou os três pontos e subiu na classificação do Carioca, buscando novamente os três pontos para subir na tabela em busca do topo.

