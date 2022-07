Jogo do Manchester United hoje x Crystal Palace ao vivo (19/7)

Tem Cristiano Ronaldo no jogo do Manchester United hoje? Nesta terça-feira, 19 de julho, a equipe enfrenta o Crystal Palace no East Melbourne Cricket Ground, em Melbourne, a partir das 07h10 (Horário de Brasília), em amistoso internacional da pré-temporada. Confira a seguir onde assistir e todas as informações.

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje?

O jogo do Manchester United hoje vai passar no MUTV, serviço de streaming oficial do clube, a partir da 07h10 (Horário de Brasília), em amistoso nesta terça-feira na pré-temporada.

Sem transmissão pela TV, o confronto inglês só será exibido através do canal oficial. Para assistir, o torcedor deve acessar a plataforma (www.manutd.com), procurar por MUTV na barra em vermelho, clicar em “Watch Now” e fazer o cadastro.

O site está disponível pelo computador, celular ou tablet, mas não pode ser encontrado pela smart TV.

O Manchester United começou muito bem a sua agenda de amistoso na pré-temporada. Primeiro goleou o Liverpool e depois venceu o Melbourne Victory, na Austrália. Agora, diante de um velho conhecido, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, terá o elenco completo com os 31 jogadores convocados. David De Gea e Raphael Varane estão de volta ao grupo.

Do outro lado, o Palace empatou com o Accrington Stanley, ganhou do Millwall, perdeu para o Liverpool e ganhou do Ipswich Town pela agenda internacional de amitosos na pré-temporada. Agora, o elenco vai encontrar mais uma vez uma equipe que conhece muito bem. O técnico Vieira não poderé contar com Wilfried Zaha, Eberechi Eze e Marc Guehi

Cristiano Ronaldo vai jogar?

Não, Cristiano Ronaldo não vai jogar com o Manchester United nesta terça-feira contra o Crystal Palace. O português foi dispensado da pré-temporada pelo clube e por isso não está jogando a agenda de amistosos na Austrália.

O futuro de Cristiano ainda é incerto. Enquanto busca outras opções para a carreira, o mercado de transferências não para. As especulações continuam a apontar Cristiano no Atlético de Madrid, PSG, Bayern de Munique, Napoli, Chelsea e até mesmo o Flamengo.

Como o time inglês não se classificou para a Champions League, o atacante não quer permanecer no clube. Por isso, procura um novo time para vestir a camisa.

A última publicação do Manchester United nas redes sociais foi em 25 de junho. Desde então, nada mais foi dito por nenhuma das partes.

