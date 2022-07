Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022: o que esperar do clássico

Não há dúvidas de que o confronto entre Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022 é o grande destaque das quartas de final. O clássico das Nações, como é chamado o encontro das duas maiores torcidas do Brasil, promete grande rivalidade e muita disputa do começo ao fim. O jogo já tem data marcada para acontecer, assim como a transmissão e local.

Confira todas as informações sobre o clássico nas quartas de final da Libertadores para não perder nenhum lance.

Quando vai ser Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022?

O jogo das quartas de final entre Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022 vai acontecer nos dias 2 e 9 de agosto, terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Disputado em ida e volta, o primeiro jogo acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto a volta vai ser decidida no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso porque de acordo com o regulamento da Conmebol no mata-mata, o time com a melhor campanha entre os dois garante sempre o mando de campo no jogo de volta.

Os ingressos estarão à venda para as torcidas semanas antes do confronto, com promessa de casa cheia, muita festa e cantos por parte dos dois grupos.

Confira a programação completa de Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022.

Corinthians x Flamengo (JOGO DE IDA)

Terça-feira, 02/08 às 21h30 na Neo Química Arena, em São Paulo.

Flamengo x Corinthians (JOGO DE VOLTA)

Terça-feira, 09/08 às 21h30 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O que esperar de Corinthians x Flamengo na Libertadores?

Como todo bom clássico, não há uma previsão exata do que pode acontecer entre Corinthians e Flamengo na Libertadores, especialmente por se tratar das quartas de final, uma partida que vale a classificação até a semifinal e onde cada marcação é importante.

Todas as vezes em que as equipes se enfrentam, saí bom jogo. O Corinthians faz uma boa campanha em 2022 e pode garantir a vantagem logo no primeiro jogo das quartas, já que contará com o apoio incondicional da sua torcida na Neo Química Arena. Sob o comando do português Vitor Pereira, o clube alvinegro mostra bons resultados no Brasileirão, mas ainda preocupa torcedores sobre o seu desempenho dentro de campo, tanto no ataque como na defesa. O futebol não tão regular do Corinthians pode ser o ponto fraco na disputa da Libertadores.

O Flamengo, por outro lado, tem um dos melhores elencos da atualidade mas, mesmo com Dorival Junior, ainda tem algumas dificuldades a serem resolvidas, principalmente no setor defensivo, como no último jogo contra o Corinthians, onde Rodinei, lateral direito, marcou gol contra e deu a vitória ao Timão no Brasileirão. No ataque, Pedro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa são responsáveis pelo absurdo crescimento tanto em qualidade como nos números da temporada.

É por isso que é seguro dizer que não há favorito no jogo entre Corinthians e Flamengo nas quartas de final na Libertadores, sabendo apenas que o embate será pegado e com bom futebol garantido.

Onde assistir Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022?

O jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022 tem transmissão do SBT e Conmebol TV, na primeira semana de agosto para todo o Brasil.

Para a alegria do torcedor, os dois jogos das quartas de final vão passar na TV aberta! O canal do SBT é o grande responsável por transmitir as emoções do clássico para todo o país de graça e ao vivo. Na terça-feira, Téo José será o grande responsável por narrar o embate, enquanto comentaristas ainda serão definidos.

Outra opção é curtir através da Conmebol TV, emissora disponível somente em operadoras de TV por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO.

Online estão disponíveis o site do SBT (www.sbt.com.br) e também através dos aplicativos NOW, DirecTV GO e Sky Play.

SBT

Conmebol TV

Site do SBT (www.sbt.com.br)

Aplicativos NOW, DirecTV GO e Sky Play

Caminho de Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022

Na Libertadores, ambas as equipes tiveram um longo caminho até aqui. O Flamengo garantiu a liderança em seu grupo, enquanto o Corinthians carimbou o passaporte na última rodada da fase de grupos.

Para o Flamengo, no grupo H, foram cinco vitórias contra Sporting Cristal, Talleres e Universidad Católica, e apenas um empate por cinco rodadas terminando na liderança com 16 pontos. Depois, nas oitavas de final, venceu o Tolima por 8 a 1 no agregado, lhe garantindo com facilidade a vaga nas quartas de final

Do outro lado, o Corinthians ficou na segunda posição do grupo E com 9 pontos, contabilizando duas vitórias, três empates e uma derrota para o Boca Juniors, Always Ready e Deportivo Cali.

Nas oitavas de final, o grupo paulista enfrentou mais uma vez o Boca Juniors e, nos pênaltis pelo jogo de volta, garantiu-se nas quartas por 6 x 5.

Histórico de Corinthians e Flamengo

Em toda a história, Corinthians e Flamengo se enfrentaram em 143 oportunidades, de acordo com dados do portal Meu Timão. Os jogos aconteceram em disputas pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil, amistosos e Torneio Rio-São Paulo, extinta competição.

O Flamengo tem a vantagem no confronto, com 59 vitórias contra 54 do Timão, além dos 30 empates já computados no histórico do duelo, segundo os dados do site Meu Timão. No quesito gols, o Rubro-Negro mais uma vez leva a vantagem com o melhor desempenho tendo 224 gols e 212 já anotados para os corintianos.

O primeiro jogo entre as duas equipes aconteceu em 1º de dezembro de 1918, em amistoso pelo placar de 2 a 1. Aquele marcaria o primeiro embate entre dois dos maiores elencos do futebol brasileiro.

No ano de 2022, a bola rolou no Clássico das Nações pela primeira vez em 10 de julho, pela décima sexta rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. No resultado final, o Corinthians levou a melhor por 1 a 0, com gol contra de Rodinei no segundo tempo.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre Corinthians e Flamengo em 2022.

