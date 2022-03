Middlesbrough x Tottenham hoje: onde assistir e horário 01/03

O Tottenham enfrenta o Middlesbrough nesta terça-feira, 01/03, no Riverside Stadium, em Middlesbrough, a partir das 16h55 (Horário de Brasília) pelo jogo das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Mas onde assistir ao jogo do Middlesbrough x Tottenham hoje? Confira as informações.

Onde assistir Middlesbrough x Tottenham

A partida entre Middlesbrough e Tottenham vai passar somente no streaming Star +, disponível para os assinantes em todo o Brasil, a partir das 16h55, horário de Brasília.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 01/03/2022

Horário: 16h55 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Riverside Stadium, em Middlesbrough, Inglaterra

ESPN e Star +

Últimos jogos

14/01/2020 – Tottenham 2 x 1 Middlesbrough – Copa da Inglaterra

05/01/2020 – Middlesbrough 1 X 1 Tottenham – Copa da Inglaterra

04/02/2017 – Tottenham 1 x 0 Middlesbrough – Copa da Inglaterra

24/09/2016 – Middlesbrough 1 x 2 Tottenham – Copa da Inglaterra

Escalação de Middlesbrough e Tottenham

Middlesbrough: Lumley; Fry, McNair, Dijksteel; Jones, Lea Siliki, Howson, Tavernier, Taylor; Watmore, Sporar

Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies; Winks, Royal, Reguillon, Hojbjerg; Kane, Son, Kulusevski

O elenco do Middlesbrough disputa a segunda divisão inglesa, aparecendo em oitavo lugar na classificação com 52 pontos neste momento. Para chegar até aqui na Copa da Inglaterra, passou por Mansfield Town e Manchester United, enfrentando agora um dos favoritos.

Enquanto isso, o Tottenham precisou vencer Morecambe e o Brighton para alcançar a posição que tem nesta terça-feira. O seu adversário é uma grande equipe, mas tem o favoritismo ao seu lado para vencer a partida. No fim de semana, venceu no Campeonato Inglês, ocupando a sétima posição com 42 pontos.