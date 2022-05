Confira onde assistir e qual é o horário do jogo de hoje. Foto: Reprodução / AC Milan Oficial / www.acmilan.com

Equipe enfrenta o Sassuolo pela última rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 22 de maio; se vencer, é o grande campeão da temporada

Jogo do Milan hoje ao vivo onde assistir e horário do Campeonato Italiano

O time do Milan pode ser campeão italiano hoje! Neste domingo, 22 de maio, a equipe visita o Sassuolo em busca dos três pontos na última rodada do Campeonato Italiano, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Régio da Emília. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo.

Jogo do Milan hoje ao vivo onde assistir?

Onde assistir o jogo do Milan hoje ao vivo vai ser no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN exibe as emoções da última rodada do Campeonato Italiano neste domingo. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção do torcedor é assistir através do Star +, serviço de streaming da Disney. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e também na smart TV.

Informações do jogo do Milan hoje ao vivo:

Data: 22/05/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Città del Tricolore, em Régio da Emília

Arbitragem: Daniele Doveri

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Sassuolo e Milan no Campeonato Italiano

Com 50 pontos em 10º lugar na tabela do Campeonato Italiano, a equipe do Sassuolo não briga por mais nada da temporada. O jogo deste domingo serve apenas para o elenco cumprir tabela e, quem sabe assim, lutar por uma melhor colocação ao fim da competição. Ao todo, foram treze vitórias, onze empates e treze derrotas.

Já o Milan pode ser campeão italiano neste domingo depois de 10 anos de espera. O elenco comandado por Stefano Pioli aparece em primeiro lugar com 83 pontos, tendo dois de vantagem diante da Inter, seu adversário pelo título. Se vencer o jogo de hoje, conquista o troféu mas, se perder, aí terá de contar também com uma derrota do rival na rodada.

Escalação do Sassuolo: Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Chiriches, Muldur; Lopez, Frattesi, Traore, Raspadori; Berardi e Scamacca. Técnico: Alessio Dionisi

Escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Kessié, Sandro Tonali, Saelemaekers, Krunic; Rafa Leão e Giroud (Ibrahimovic). Técnico: Stefano Pioli

Retrospecto de Sassuolo x Milan:

Milan 1 x 3 Sassuolo (Campeonato Italiano)

Milan 1 x 2 Sassuolo (Campeonato Italiano)

Sassuolo 1 x 2 Milan (Campeonato Italiano)

Quantos títulos italianos têm o Milan?

O Milan tem 18 títulos italianos já conquistados em toda a história do futebol. A equipe aparece em terceiro lugar na lista de maiores campeões do torneio.

Os títulos foram conquistados nos anos de 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004 e 2011.

Isso significa que, se o elenco vencer o Campeonato Italiano este ano, a equipe do Milan se igualará ao rival com 19 títulos, como os segundos maiores campeões da história.