Jogo do Milan x Spezia: onde assistir, horário e escalações hoje – 17/01

Equipe do Milan pode assumir a liderança do Campeonato Italiano se ganhar o jogo de hoje

Valendo a liderança do Campeonato Italiano, o Milan recebe o Spezia nesta segunda-feira, 17/01, com a bola rolando a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no Giuseppe Meazza. Com transmissão ao vivo do jogo do Milan hoje, saiba onde assistir na TV.

Quando é Milan x Spezia?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida começa às 14h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, no Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, na Itália.

Onde assistir o jogo do Milan hoje?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Com a sequência de três vitórias nos últimos confrontos do Campeonato Italiano, o Milan pode assumir a liderança se vencer o jogo desta segunda-feira. Com quinze partidas, três empates e três derrotas, ganhou vantagem depois do resultado do jogo da Inter ontem. Agora, está em apenas um passo da liderança.

Enquanto isso, o Spezia tem como principal objetivo se afastar da zona de rebaixamento na temporada enquanto coleciona cinco vitórias, quatro empates e doze derrotas. Em 16º lugar com 19 pontos, vem mostrando resultados que deixaram a desejar em campo cada vez mais, preocupando torcedores.

Escalações de Milan e Spezia:

O técnico Stefano Pioli não poderá contar com Tomori, Sandro Tonali, Pellegri e Romagnoli.

Do outro lado, o Spezia não poderá ter Colley.

Provável escalação de Milan: Maignan; Gabbia, Hernández, Kalulu, Florenzi; Bakayoko, Krunic; Rafa Leão, Díaz, Saelemaekers; Ibrahivmoci

Provável escalação de Spezia: Provedel; Reca, Nikolaou, Erlic, Amian; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

