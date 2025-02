Jogo do Porto hoje: horário e onde assistir Farense x Porto no Português (16/2)

Jogo do Porto hoje: horário e onde assistir Farense x Porto no Português (16/2)

O Porto entra em campo neste domingo, 16 de fevereiro, para enfrentar o Farense em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. O confronto está marcado para as 15h (horário de Brasília) no Estádio São Luís.

Onde Assistir ao jogo do Porto hoje

Os torcedores brasileiros têm a opção de acompanhar a partida ao vivo através do serviço de streaming Disney+. É só entrar na plataforma e procurar a partida. O jogo do Porto começa às 15h (de Brasília).

Os fãs também acompanhar a cobertura em tempo real por meio de aplicativos esportivos e sites especializados, que oferecem atualizações minuto a minuto, estatísticas detalhadas e análises pós-jogo.

Após 20 rodadas disputadas na temporada 2024-2025 da Liga Portugal Betclic, o Sporting lidera a competição com 50 pontos, resultado de 16 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, além de um saldo de gols de 41. O Benfica ocupa a segunda posição com 44 pontos, seguido pelo FC Porto com 42 pontos e pelo Sporting Braga com 40 pontos. Na parte inferior da tabela, o Estrela Amadora está na zona de rebaixamento com 20 pontos.

Escalação

FARENSE: Ricardo Velho; Moreno, Cláudio Falcão, Lucas Áfrico; Rony Lopes, Zé Carlos, Miguel Menino, Paulo Victor; Rivaldo, Marco Matias, Tomané. Técnico: Tozé Marreco.

PORTO: Diogo Costa; Pérez, Djaló, Otávio; João Mário, Eustáquio, Varela, Francisco Moura; Mora, Pepê, Samu. Técnico: Martín Anselmi.