Jogo do PSG hoje (27) vai passar na Cazé TV? Horário, onde assistir e escalação Rennes

O PSG e o Rennes se enfrentam hoje, dia 27 de setembro, na Ligue 1 no Estádio Parc des Princes em Paris. O jogo tem início às 16 horas (horário de Brasília), com exibição ao vivo pelo pelo canal Cazé TV no Youtube - de graça.

Como assistir o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG dessa sexta-feira vai ter transmissão para o Brasil diretamente pelo canal Cazé TV no Youtube. O SBT não exibirá a partida.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise "CazéTV" e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Para a Ligue 1, veja as provável escalação

O Rennes vem com Mandanda; Hateboer, Wooh, Seidu; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert; Blas, Gronbaek; Kalimuendo.

O PSG deve escalar Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Pacho, Mendes; Lee, Neves, Ruiz; Dembélé, Kolo Muani, Barcola.

O PSG está atualmente no topo da Ligue 1, mas está sob pressão do segundo colocado, o Marselha, que também está com 13 pontos. O Rennes está no meio da tabela, em 8º. Eles têm 7 pontos e, com uma vitória contra o PSG, saltariam direto para 10 pontos e 4º lugar. O PSG tem estado em excelente forma e estaria procurando continuar sua sequência invicta contra o Rennes em casa.

