Jogo do PSG hoje ao vivo x Gamba Osaka (25/07) transmissão e horário

Tem jogo do PSG hoje ao vivo! Prepare-se para assistir Neymar, Mbappé e Messi juntos em campo mais uma vez na pré-temporada. A equipe parisiense enfrenta o Gamba Osaka nesta segunda-feira, 25 de julho, a partir das 07h (Horário de Brasília), em amistoso no Estádio de Futebol da Cidade de Suita, no Japão.

Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo pela televisão e online para todo o país.

Onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo?

O jogo do PSG hoje ao vivo vai passar na ESPN e Star +, a partir das 07h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira em amistoso internacional na pré-temporada do futebol.

Sem transmissão pela televisão aberta, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN para curtir os melhores lances do amistoso de futebol hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para curtir o jogo do PSG hoje ao vivo é no Star +, plataforma de streaming, para quem não é assinante da televisão fechada. O aplicativo pode ser assistido no tablet, computador, celular e smart TV.

Horário : 07h (horário de Brasília)

: 07h (horário de Brasília) Local : Estádio de Futebol da Cidade de Suita, no Japão

: Estádio de Futebol da Cidade de Suita, no Japão Jogo do PSG hoje ao vivo: ESPN e Star +

PSG na pré-temporada de futebol

Campeão francês na última temporada, o Paris Saint-Germain vai buscar repetir o sucesso também este ano. A equipe vai disputar o Campeonato Francês, a Champions League e a Copa da França.

Com Neymar, Messi e Mbappé, o grupo comandado por Christophe Galtier segue em busca por uma primeira taça da Champions, com grandes astros em seu plantel de jogadores. Por isso, o clube usa a pré-temporada antes das competições na Europa começarem para preparar a melhor escalação e consequentemente a formação tática ideal dentro de campo.

Até aqui, o PSG já jogou contra o Quevilly, da França, e no Japão diante dos times Frontale, Urawa Reds e agora contra o Gamba Osaka.

Neymar vai jogar hoje?

Sim, Neymar deve jogar nesta segunda-feira com o PSG contra o Gamba Osaka, em jogo amistoso na pré-temporada do futebol.

O brasileiro ficou no banco no sábado, enquanto nesta segunda-feira deve estar presente como titular ao lado de Mbappé . Já Messi não é certeza de estar em campo, já que na última rodada ele ficou no banco e só entrou no segundo tempo.

Neymar permanecerá no PSG até 2027 depois de ativar a cláusula que lhe garante renovação de contrato.

