Jogo do PSG hoje: onde assistir de graça e escalação

Nesta sexta-feira, 25 de abril, o PSG recebe o Nice, quatro dias antes do jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal. Já coroados campeões da França, os parisienses querem manter a invencibilidade e terão de mostrar uma cara melhor do que a mostrada em Nantes (1-1).

A partida entre Paris Saint-Germain e OGC Nice será transmitida nesta sexta-feira, 25 de abril de 2025, a partir das 15H45, horário de Brasília, na Cazé TV, canal do Youtube.

Escalação do Jogo do PSG

Paris SG: Donnarumma (g) – Mendes, Pacho, Beraldo, Hakimi (boné) – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé, Doué. Treinador: Luis Enrique (ESP)

Nice: Bulka (g) – Clauss, Ndayishimiye (boné), Bard, Abdi – Boudaoui, Rosario – Bouanani (ou Guessand), Diop, Boga – Laborde. Treinador: Franck Haise

Maiores campeões do Campeonato Francês

O clube parisiense garantiu um novo título do francês na 28ª rodada da Ligue 1. Ele tem três pontos a mais que o ASSE e quatro pontos de vantagem sobre o OM. Esse é o décimo terceiro título do campeonato francês do clube, que segue dominante no campeonato (veja abaixo).

Os campeões franceses:

13 títulos : Paris Saint-Germain

10 títulos : AS Saint-Etienne

9 títulos : Olympique de Marseille

8 títulos : FC Nantes e AS Monaco

7 títulos : Olympique Lyonnais

6 títulos : Stade de Reims, Girondins de Bordeaux

4 títulos : OGC Nice, LOSC

2 títulos : FC Sochaux-Montbéliard, FC Sète

1 título : AJ Auxerre, RC Lens, MHSC, Olympique Lillois, RC Paris, Roubaix-Tourcoing, RC Estrasburgo.

