Jogo do PSG no SBT? Horário e onde vai passar Reims x PSG (21/9)

O PSG joga nesse sábado, 21, contra o Reims pela quinta rodada do campeonato francês de 2024. O duelo entre Reims x Paris Saint-Germain acontecerá no Stade Auguste-Delaune, com início às 16 horas (horário de Brasília), com exibição ao vivo para todo o Brasil.

Onde assistir o jogo do PSG hoje?

Boa notícia para os torcedores do Paris Saint-Germain: o jogo do PSG hoje, 21 de setembro, vai ter transmissão para o Brasil diretamente pelo canal Cazé TV no Youtube - de graça. O SBT não exibirá a partida.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou pelo site www.youtube.com. Pesquise "CazéTV" e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Escalação

Para a Ligue 1, veja as provável escalação:

O Reims vem com Diouf; Buta, Kipré, Agabadou, Sangui; Munetsi, Edoa, Teuma; Nakamura, Diakité, Ito. Técnico: Will Still

O PSG deve escalar Safanov; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Neves, Ruiz, Zaire-Emery; Dembélé, Kolo Muani, Barcola. Técnico: Luis Enrique