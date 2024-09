Jogo do PSG vai passar no SBT? Horário do Paris Saint-Germain x Girona (18/9)

Jogo do PSG vai passar no SBT? Horário do Paris Saint-Germain x Girona (18/9)

O Paris Saint-Germain dá início à sua jornada na Liga dos Campeões 2024/25 nesta quarta-feira, 18 de setembro, no Parc des Princes, onde enfrentará o estreante Girona. A partida começa às 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do PSG hoje?

O jogo do PSG hoje vai ter transmissão para o Brasil pela Max, streaming da HBO. Não haverá transmissão no SBT, embora a emissora tenha direitos do campeonato.

Girona deve escalar Gazzaniga (GK) – Frances, Lopez, Blind, Gutierrez – Martin, Romeu, Solis – Tsygankov, Ruiz, Danjuma.

O PSG tem Donnarumma (GK) — Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes — Lee, Ruiz, Neves — Dembele, Kolo Muani, Barcola.

Começo da Liga dos Campeões 2024/25

Os parisienses entram no confronto como o único time da Ligue 1 a manter um começo impecável, ostentando quatro vitórias em quatro. Após triunfos sobre Le Havre, Montpellier e Lille, eles coroaram sua sequência quente com uma vitória de virada por 3 a 1 contra o Brest no último sábado.

Por outro lado, o Girona, que fez ondas com uma campanha de destaque na La Liga 2023-24, teve um começo mais misto em sua nova temporada. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas cinco primeiras partidas, eles estão com sete pontos enquanto se preparam para sua estreia europeia.