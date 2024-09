Candidatos de SP participam de debate no SBT dia 20

O próximo debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo nas Eleições 2024 está marcado para sexta-feira, dia 20 de setembro. É esperada a participação de Datena e Pablo Marçal, que no evento da TV cultura protagonizaram uma briga.

Que horas é o debate do SBT?

O debate do SBT, em parceria com o Terra e Nova Brasil, será na sexta-feira, 20, das 11h15 às 13h (de Brasília), com a participação de Marina Helena (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

O evento prevê a duração de 1h45, divididos em 3 blocos e com 2 intervalos. Os temas abordados serão das áreas de saúde, segurança, educação, zeladoria, mobilidade urbana ou gestão ambiental/questão climática.

É possível assistir pela TV, internet e ouvir pela rádio.

Quando será o debate da Globo?

Último debate antes do primeiro, o evento da TV Globo será realizado a três dias do primeiro turno, no dia 3 de outubro, às 22h (horário de Brasília). Tradicionalmente, a emissora fecha os debates, tanto do primeiro quanto do segundo turno. A transmissão será pela Globo, g1 e Globoplay.

Os eleitores ainda poderão ver as discussões de ideias no debate do UOL/ Folha de SP no dia 21, às 10h.