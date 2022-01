Jogo do PSG x Nice hoje: onde assistir, horário e escalações – 31/01

Confira onde assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Valendo a classificação para as quartas da Copa da França, o PSG enfrenta o Nice nesta segunda-feira, 31/01, com a bola rolando a partir das 17h15 (horário de Brasília), pelas oitavas de final jogando no Parc des Princes. Com transmissão ao vivo do jogo do PSG hoje, confira onde e como assistir.

Onde assistir ao jogo do PSG ao vivo hoje

O jogo do PSG e Nice hoje vai passar no canal ESPN, pela TV fechada, a partir das cinco e quinze da tarde, com cobertura completa pela televisão em serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalação do PSG e Nice hoje

O técnico Pochettino, do PSG, não poderá contar com Neymar, Wijnaldum e Sergio Ramos no jogo de hoje.

Do outro lado, o Nice não tem Bambu, Atal e Lemina.

Escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat; Danilo, Verratti, Herrera; Lionel Messi, Icardi, Mbappé

Escalação do jogo do Nice hoje: Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Amavi; Schneiderlin, Thuram, Boudaoui; Dolberg, Gouiri, Kluivert

Para chegar até aqui, o elenco do Nice precisou vencer o Stade Olympique Choletais na primeira rodada da Copa da França. Agora, tem pela frente um dos favoritos ao título da competição na temporada. Pelo Campeonato Francês, entretanto, o time está em segundo lugar com 42 pontos, atrás somente do líder enquanto desempenha um bom futebol em campo.

Enquanto isso, o PSG, atual líder do Campeonato Francês com vantagem de onze pontos ao segundo colocado, entra em campo nesta segunda-feira buscando a classificação como o grande favorito. Pela competição, precisou superar o Feignies e depois o Vannes para alcançar as oitavas de final e, quem sabe assim, chegar mais longe rumo à final.

Relembre o último jogo entre PSG x Nice.

