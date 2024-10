Jogo do PSG x Strasbourg: onde Assistir, horário e Escalações no Francês (19/10)

Jogo do PSG x Strasbourg: onde Assistir, horário e Escalações no Francês (19/10)

Neste sábado, 19 de outubro , o Paris Saint-Germain volta a campo pelo Campeonato Francês 2024/25, recebendo o Strasbourg no Parque dos Príncipes. O jogo do PSG é válida pela 10ª rodada da Ligue 1 e começa às 16h (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do PSG?

Para quem está no Brasil e deseja acompanhar o jogo ao vivo, há apenas uma forma de assistir, através da Cazé TV, que faz a transmissão gratyita pelo Yputube . Para os fãs do futebol francês, é a chance de ver craques em ação.

Data: Sábado, 19 de outubro de 2024

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, Paris

O Parque dos Príncipes, casa do PSG, será o palco do duelo. Com uma atmosfera sempre vibrante, a torcida parisiense deve comparecer em peso, ansiosa para ver seu time brilhar no confronto com o Strasbourg.

Como Chegam PSG e Strasbourg para o Jogo?

O PSG precisará trabalhar duro se quiser garantir outro título da Ligue 1 , com uma competição acirrada vindo do Monaco nos estágios iniciais da nova campanha. O PSG se encontra em segundo lugar, o que não é algo a que o time repleto de estrelas esteja acostumado.

O Strasbourg é o próximo adversário dos atuais campeões. Eles serão uma séria ameaça, tendo perdido apenas um jogo nesta temporada.

Escalações Prováveis

Com base no desempenho recente de ambas as equipes, estas são as possíveis escalações para o duelo:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Ruiz; Dembélé, Asensio e Barcola.

STRASBOURG: Petrovic, Mwanga, Sylla, Sow e Moreira; Diarra, Andrey e Lemaréchal; Bakwa, Emegha e Nanasi.