Jogo do Real Madrid hoje ao vivo onde vai passar e horário (28/08)

Valendo a liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Espanyol neste domingo, 28 de agosto, pela terceira rodada da competição. O palco do confronto vai ser o Estádio Cornellà-El Prat e o jogo do Real Madrid hoje vai começar às 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

O Real soma 6 pontos e está na 3ª posição da tabela, atrás do líder Betis e do vice Villarreal. Já o Espanyol vem na 16ª posição com 1 ponto, buscando a primeira vitória na competição.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 17h (horário de Brasília). Mas para a tristeza do torcedor, o confronto entre Espanyol e Real Madrid não vai ter transmissão em nenhum canal de televisão. Portanto a única maneira do torcedor acompanhar é através da plataforma de streaming.

Para ter acesso a programação do Star + é preciso ser assinante. Por diferentes pacotes com filmes, séries e muito futebol, o streaming está disponível de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, dependendo da escolha do torcedor. A plataforma pode ser acessada pelo celular, tablet, computador e na própria smart TV.

Para assistir ao jogo do Real Madrid hoje no Star + basta o torcedor acessar o aplicativo e clicar em “Entrar”. Se não for assinante, deve clica em “Assinar agora”. Para usuários, é só inserir o e-mail e a senha e pronto, o mosaico de filmes e séries estará disponível.

Real Madrid na Champions League 2022/23

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid já sabe quem vai enfrentar na fase de grupos da edição atual do torneio da UEFA. O sorteio da primeira fase foi realizado na última quinta-feira, com todas as trinta e duas equipes já garantidas na classificação.

O Real Madrid está no grupo F, ao lado de RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic. O time espanhol é o favorito a conseguir alcançar a próxima fase da competição, pronto para estrear na próxima terça-feira, 6 de agosto, contra o Celtic na primeira rodada.

GRUPO F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Prováveis escalações de Espanyol x Real Madrid

Sergi Gómez, por suspensão, é o único desfalque do time do Espanyol neste domingo.

Provável escalação do Espanyol: Lecomte; Cabrera, Oliván, Calero, Gil; Darder, Souza, Expósito; Joselu, Melamed e Sánchez.

Ancelotti, técnico do Real, não possui baixas em seu plantel de jogadores. Rodrygo já está de volta ao time e até aparece na convocação para o confronto deste domingo.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema e Vini Jr.

Próximos jogos:

ESPANYOL:

Athletic Bilbao x Espanyol – Domingo, 04/09 às 11h15 – Campeonato Espanhol

Espanyol x Sevilla – Sábado, 10/09 às 11h15 – Campeonato Espanhol

REAL MADRID:

Real Madrid x Betis – Sábado, 03/09 às 11h15 – Campeonato Espanhol

Celtic x Real Madrid – Terça-feira, 06/09 às 16h – Champions League

Leia também: Como ficou o sorteio de grupos da Champions League 22/23