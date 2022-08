Quais são os grupos da Champions League 22/23

A UEFA realizou nesta quinta-feira, 25 de agosto, o sorteio de grupos da Champions League 2022/23. O evento foi realizado em Istambul, na Turquia, contando com a participação de ex-jogadores. A entidade definiu todos os oito grupos com as 32 equipes na primeira fase da competição. Confira como ficaram os grupos e como vai funcionar.

Grupos da Champions League 2022/23

Por sorteio, a UEFA definiu todos os oito grupos da primeira fase da Champions League 22/23. A competição conta com trinta e duas equipes na primeira fase, sendo 26 classificadas através das competições nacionais e 6 vencedores dos playoffs.

No pote 1 ficaram os atuais campeões da Champions e Liga Europa, além dos campeões da última temporada nas principais ligas do continente. Nos outros potes estavam os classificados de acordo com as posições no ranking. O sorteio definiu cada um dos grupos, onde a única regra era de que equipes do mesmo país não podem ficar se enfrentar.

O destaque ficou para o grupo C, com Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen. Já o Paris Saint-Germain de Neymar, Messi e Mbappé caiu no grupo H, com Juventus, Benfica e Maccabi Haiffa.

Confira a seguir os grupos da Champions League e o resultado do sorteio.

GRUPO A – Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers

GRUPO B – Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge

GRUPO C – Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen

GRUPO D – Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille

GRUPO E – Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dínamo de Zagreb

GRUPO F – Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic

GRUPO G – Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e FC Copenhagen

GRUPO H – PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haiffa

Quando começa a fase de grupos da Champions League 2022?

A fase de grupos da Champions League vai começar em 6 de setembro, com a primeira rodada. Os jogos serão divididos entre a terça e a quarta-feira, com horários definidos pela UEFA.

Serão trinta e dois times disputando as dezesseis vagas nas oitavas de final, onde apenas os dois primeiros de cada grupo avançam até a próxima fase. Os terceiros lugares vão para a Liga Europa onde disputam os playoffs.

Confira a programação da Champions League 2022/23.

FASE DE GRUPOS

Primeira rodada: 6 e 7 de setembro

Segunda rodada: 13 e 14 de setembro

Terceira rodada: 4 e 5 de outubro

Quarta rodada: 11e 12 de Outubro

Quinta rodada: 25 e 26 de outubro

Sexta rodada: 1 e 2 de novembro

Sorteio das oitavas de final: 7 de novembro

OITAVAS DE FINAL

Rodada das oitavas de final: 14, 15, 21 e 22 de fevereiro e 7, 8, 14 e 15 de março de 2023

QUARTAS DE FINAL

Quartas de final: 12 e 11 e 19 e 18 de abril de 2023

SEMIFINAL

Semifinais: 9 e 10 e 16 e 17 de maio de 2023

FINAL

Final: 10 de junho de 2023

Onde vai ser a final da Champions 2022/23?

A final da Champions League vai ser no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, no dia 10 de junho de 2023, pela atual temporada.

A UEFA já determinou o local da decisão, disputado em partida única entre os dois sortudos. O local foi inaugurado em 2022, como forma de apoio com a candidatura da Turquia para sediar os Jogos Olímpicos de 2008. Com capacidade para 75.000 pessoas sentadas, a arena está localizada em oeste de Bósforo, na área de Basaksehir.

Essa é a segunda vez que uma grande final da competição será disputada no estádio turco. Em 2005, o Liverpool venceu o Milan nos pênaltis e consagrou-se campeão da final da Champions. No primeiro tempo, os italianos venciam por 3 x 0, até uma reviravolta incrível dar o título aos ingleses.

