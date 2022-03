Onde assistir Real Madrid x Real Sociedad hoje ao vivo e horário (05/03)

Real Madrid e Real Sociedad entram em campo neste sábado, 05/03, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, com a bola rolando no Estádio Santiago Bernabéu, a partir das 17h. Com transmissão ao vivo, confira que onde assistir Real Madrid x Real Sociedad hoje.

Onde assistir Real Madrid e Real Sociedad hoje

O jogo do Real Madrid x Real Sociedad hoje, 5 de março de 2022, vai ser transmitido no canal ESPN e no streaming Star +, a partir das 17h, horário de Brasília, pelo Campeonato Espanhol. A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Real Madrid x Real Sociedad hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Real Madrid x Real Sociedad Último jogo

04/12/2021 – Real Sociedad 0 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol

01/03/2021 – Real Madrid 1 x 2 Real Sociedad – Campeonato Espanhol

20/09/2020 – Real Sociedad 0 x 0 Real Madrid – Campeonato Espanhol

Relembre como foi o jogo do Real na Champions.

Escalações de Real Madrid x Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Militão, Mendy, Alaba, Carvajal; Casemiro, Modric, Lucas Vazquez; Vinicius Júnior, Benzema, Asensio

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Gorosabel; Illarramendi, Merino, Portu, Rafinha; Oyarzabal, Isak

Líder isolado com 60 pontos, o Real Madrid entra em campo neste sábado buscando aumentar a diferença com os demais colocados. Contabilizando dezoito vitórias, seis empates e duas derrotas, o elenco comandado por Carlo Ancelotti está sem Kroos, peça chave do meio campo, mas ainda deve manter o time titular. Na última rodada, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano na última rodada do Campeonato Espanhol. Kroos e Valverde são desfalques para Ancelotti.

Enquanto isso, o Real Sociedad aparece em sexto lugar com 44 pontos, ou seja, contabiliza doze vitórias, oito empates e seis derrotas na competição espanhola. O principal objetivo do time neste momento é chegar até o topo da tabela para conquistar uma vaga na Champions League. Barrenetxea se mantém fora.

Jogos do Campeonato Espanhol hoje

Dez jogos acontecem pela rodada do fim de semana no Campeonato Espanhol.

Alavés 0 x 0 Sevilla

Osasuna x Villarreal – 11h

Espanyol x Getafe – 12h15

Valencia x Granada – 14h30

Real Madrid x Real Sociedad – 17h

Domingo (06/03):

Cádiz x Rayo Vallecano – 10h

Elche x Barcelona – 12h15

Celta de Vigo x Mallorca – 14h30

Betis x Atlético de Madrid – 17h

Segunda-feira (07/03):

Athletic Bilbao x Levante – 17h

