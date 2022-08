Jogo do Real Madrid hoje: onde assistir online hoje (10/8)

Valendo o título da Supercopa da UEFA, o jogo do Real Madrid hoje vai ser contra o Eintracht Frankfurt nesta quarta-feira, 10 de agosto. A final está marcada para às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia, com transmissão na TV aberta e online para todo o país.

A Supercopa da Europa, idealizada pela UEFA, reúne os atuais campeões da Champions League e Liga Europa.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje online?

O jogo do Real Madrid hoje vai passar no SBT e TNT, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O canal da TV aberta transmite a partida para todos os estados do Brasil, com narração de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira, Nadine Basttos e Edmilson. Para o torcedor que não pode acompanhar pela televisão, a opção é acessar o site (www.sbt.com.br), clicar no play e assistir como quiser. As imagens do canal principal são retransmitidas pelo site.

Outra opção é o canal da TNT, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o streaming HBO Max vai retransmitir a final da Supercopa da UEFA em sua plataforma. Basta acessar o aplicativo pelo celular, tablet, computador e smart TV.

Se preferir, pode acessar o aplicativo do SBT Vídeos, disponível de graça para Android ou iOS.

Real Madrid e Eintracht Frankfurt na Supercopa da UEFA

A Supercopa da Europa, idealizada pela UEFA, é um pequeno torneio que reúne os atuais campeões da Champions League e Liga Europa em disputa para saber qual é a melhor equipe do continente.

O Real Madrid venceu a Champions em cima do Liverpool, enquanto o Eintracht Frankfurt levou a melhor na Liga Europa contra o Rangers, na disputa de pênaltis.

De um lado, o favorito Real, treinado por Carlo Ancelotti e maior vencedor da Champions. Em seu elenco, Benzema e Vini Junior devem estar presentes. Do outro, o Frankfurt, vencedor da Liga Europa que deixou para trás grandes times como West Ham e Barcelona.

Os dois se encontram 62 anos depois, quando disputaram a final da Taça dos Campeões Europeus em 1960. Na ocasião, o Real venceu por 7 x 3, em Hampden Park, em Gasglow. Essa foi a quinta vitória do Real Madrid na competição.

É importante lembrar que, em caso de empate na final da Supercopa da UEFA, a disputa vai para pênaltis.

Campeões da Supercopa da UEFA

Com 5 títulos cada, Barcelona e Milan são os maiores campeões da Supercopa da UEFA. O time espanhol levantou a taça nos anos de 1992, 1997, 2009, 2011 e 2015, enquanto o italiano venceu em 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007.

O Real Madrid tenta conquistar a sua quinta taça na história da competição. Até aqui, o time venceu nos anos de 2002, 2014, 2016 e 2017. O alemão, por outro lado, ainda não tem o título em sua prateleira.

Confira todos os campeões da Supercopa da UEFA.

Milan – 5 títulos

Barcelona – 5 títulos

Real Madrid – 4 títulos

Liverpool – 4 títulos

Atlético de Madrid – 3 títulos

Ajax – 2 títulos

Anderlecht – 2 títulos

Bayern de Munique – 2 títulos

Chelsea – 2 títulos

Juventus – 2 títulos

Valencia – 2 títulos

