Jogo do Real Madrid x Cádiz hoje: onde assistir ao vivo e horário – 19/12

Pela décima oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Cádiz neste domingo, 19/12, a partir das 17h (horário de Brasília), em confronto no Estádio Santiago Bernabéu. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir o jogo do Real Madrid de hoje.

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje: O serviço de streaming Star +, disponível somente por assinatura no site oficial e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com 42 pontos, o Real Madrid entra em campo neste domingo com o exclusivo objetivo de conquistar a vitória para continuar na liderança. Com cinco pontos de vantagem com o segundo colocado, os blancos precisam do resultado de qualquer modo. Por fim, tem treze vitórias, três empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Cádiz aparece na zona de rebaixamento, em décimo oitavo com 15 pontos no total depois de vencer apenas dois jogos, empatar outros sete e perder oito. Dessa maneira, além de ter a sequência de quatro rodadas sem ganhar uma partida sequer, os visitantes devem colocar os melhores jogadores em campo e contar com a sorte para bater o favorito da temporada espanhola.

Escalação de Real Madrid x Cádiz

O técnico Ancelotti tem baixas importantes para o jogo deste domingo, incluindo Modric, Carvajal, Rodrygo, Marcelo, Asensio e Bale.

Já os visitantes não terão Sánchez, por suspensão, José Mari e Garrido por lesão.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Carvajal, Alaba, Militão; Casemiro, Kroos, Camavinga; Vinicius Jr., Hazard e Benzema

Cádiz: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Fernández, Jonsson, Alarcón; Alejo, Lozano, Arzamendia

