Jogo do Real Madrid x Rayo Vallecano hoje: onde assistir e horário (06/11)

Buscando a liderança, o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano neste sábado, 06/11, às 17h (horário de Brasília), para disputar a décima terceira rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Santiago Bernabéu. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Real Madrid hoje.

Onde assistir ao jogo do Real Madrid x Rayo Vallecano hoje? A partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do Real Madrid x Rayo Vallecano

Ancelotti tem as baixas de Ceballos, Valverde, Gareth Bale e Rodrygo em seu plantel. Já os visitantes não possuem novas lesões detectadas entre os jogadores titulares.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Militão, Carvajal; Modric, Kroos, Casemiro; Benzema, Vini Junior, Asensio

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena Marugán, García; Martín Luengo, Comesaña; Palazón, Unai López, Álvaro García; Falcão

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Real Madrid vem de vitória diante o Shakhtar Donetsk na fase de grupos da Champions League. Enquanto isso, no Campeonato Espanhol, tem a chance de retomar a liderança neste sábado se vencer o confronto da rodada contra o Rayo. Com sete vitórias, três empates e uma derrota, o elenco blanco é o favorito na temporada para ganhar o título.

Do outro lado, o Rayo Vallecano, recém-promovido da segunda divisão, apresenta um começo de temporada impecável. Até o momento, na 6ª posição com vinte pontos, já venceu seis confrontos e empatou outros dois, podendo alcançar o G4 com o resultado positivo em seu favor neste sábado.

