Jogo do Real Madrid x Valencia hoje: canal, horário e escalações – 08/01

Buscando permanecer na liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Valencia neste sábado, 08/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), pela vigésima rodada jogando no Estádio Santiago Bernabéu. Com transmissão ao vivo do jogo do Real Madrid, confira onde assistir hoje.

Onde assistir o jogo do Real Madrid x Valencia hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Espanhol ao vivo neste sábado.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar no Campeonato Espanhol com 46 pontos, o Real Madrid busca os três pontos neste sábado para aumentar a vantagem que possui diante os concorrentes na tabela para que, dessa maneira, fique ainda mais perto de consagrar-se como o grande campeão. Por fim, coleciona catorze vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Valencia está em 9º lugar com 28 pontos, isto é, venceu sete jogos, empatou outros sete e perdeu cinco jogos na temporada. Na última rodada foi derrotado pelo Espanyol, por isso precisa da recuperação no confronto de hoje para retomar o bom desempenho.

Escalações de Real Madrid x Valencia:

Ancelotti, técnico do Real Madrid, não poderá contar com Gareth Bale, Carvajal e Jovic.

Do outro lado, os visitantes não tem Gabriel Paulista, Hugo Duro e Soler, lesionados.

Real Madrid: Courtois; Alaba, Mendy, Militão, Lucas Vázquez; Modric, Kroos, Casemiro; Vinicius Júnior, Benzema, Hazard

Valencia: Cillessen; Gaya, Diakhaby, Alderete, Thierry Correia; Guillamón, Costa, Waas, Denis Cheryshev; Gómez, Guedes

