Horário jogo do Santos x Novorizontino hoje e onde assistir ao vivo 27/02

O Santos enfrenta o Novorizontino neste domingo, 27/02, a partir das 18h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, na cidade de Santos, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Onde assistir e qual o horário do jogo do Santos hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Qual é o horário do jogo do Santos hoje

O jogo do Santos e Novorizontino hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai ser transmitido no streaming HBO Max e Estádio TNT, a partir das 18h horas e 30 do horário de Brasília.

Informações do jogo do Santos hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Transmissão: HBO Max e TNT Sports

A plataforma do HBO Max e Estádio TNT pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90.

Últimos resultados de Santos e Novorizontino

23/04/2021 – Novorizontino 1 x 0 Santos – Campeonato Paulista

26/07/2020 – Novorizontino 3 x 2 Santos – Campeonato Paulista

15/03/2019 – Santos 0 x 1 Novorizontino – Campeonato Paulista

07/03/2018 – Novorizontino 2 x 1 Santos – Campeonato Paulista

Escalação de Santos x Novorizontino

O Santos entra em campo neste domingo depois de perder o clássico diante do São Paulo na última rodada. Além disso, no meio da semana, venceu o Salgueiro pela Copa do Brasil e garantiu-se na segunda fase da competição. Agora, pelo grupo D, aparece em segundo lugar com 9 pontos.

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Sandry, Camacho, Ricardo Goulart; Angelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga

O Novorizontino aparece em quarto e último lugar no grupo B com 2 ponto somente, ou seja, além de aparecer na lanterna da competição, corre o risco de ser rebaixado até a segunda divisão do Paulistão. O elenco não venceu nenhuma partida e, por isso, entra em campo neste domingo tentando se garantir.

Novorizontino: Giovanni; Willian Lepo, Edson Silva, Bruno Aguiar, Reverson; Léo Baiano, Barba, Marcinho; Danielzinho, Léo, Bruno Silva

Confira o último jogo do Santos x Novorizontino.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.