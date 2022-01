Jogo do São José x Corinthians: onde assistir a Copinha hoje – 10/01

Em partida válida pela última rodada no grupo 15 da Copinha, as equipes São José x Corinthians entram em campo nesta segunda-feira, 10/01, com a bola rolando às 20h (horário de Brasília), no Estádio Martins Pereira. Confira onde assistir ao jogo do Corinthians hoje na Copinha pela TV ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Corinthians na Copinha hoje? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Martins Pereira, cidade de São José dos Campos

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de empatar somente uma partida e perder a outra, o São José, time de São Paulo, não conseguiu a pontuação necessária e por isso já está parcialmente desclassificado. Com apenas 1 ponto em último lugar no grupo 15 da Copinha, precisa vencer o jogo de hoje e torcer por um empate no outro confronto da rodada e, quem sabe, garantir-se no saldo de gols.

Enquanto isso, o Corinthians entra em campo nesta segunda-feira somente para cumprir tabela já que tem 6 pontos depois de vencer os dois confrontos na fase de grupos. Em primeiro lugar, só precisa de um empate no jogo de hoje e, se perder, ainda pode ter a vantagem no saldo de gols ou até mesmo avançar em segundo lugar na tabela.

Escalações de São José x Corinthians:

São José: Bruno Gabriel; Matheus Lucas, Vitor, Andrez, Gabriel Marques, Rafael; Matheus, Otavio, Vinicius; Lucas Gabriel, Rodrigo

Corinthians: Alan Gobetti; Leo Maná, Alemão, Robert Renan, Mandaca; Reginaldo, Keven, Biro, Felipe Augusto; Giovane, Matheus Araújo

Leia também:

FIFA The Best 2021 ignora Neymar e CR7; veja lista de finalistas