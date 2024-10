Partida será no Brinco de Ouro, em Campinas, e é válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Jogo do São Paulo x Vasco: horário e onde assistir ao vivo (16/10)

O Brasileirão está de volta e nessa terça-feira, dia 16 de outubro, tem jogo do São Paulo e Vasco pela 30ª rodada. A partida será no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e começa às 21h45 (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta e fechada.

Transmissão do jogo do São Paulo e Vasco

A partida entre São Paulo e Vasco nessa quarta-feira pelo Brasileirão será transmitida ao vivo na TV Globo (apenas para alguns estados do Brasil), Premiere (serviço de pay-per-view) e GloboPlay (plataforma de streaming).

Além disso, você pode acompanhar o jogo em tempo real através de aplicativos de atualização de placar ou redes sociais dos times, que costumam fornecer comentários ao vivo e detalhes sobre a partida.

Dada a situação das duas equipes, o São Paulo entra como favorito, mas o Vasco, pressionado, pode surpreender com uma postura mais agressiva. Um empate também não seria um resultado improvável, visto o equilíbrio que muitas vezes marca os confrontos entre essas duas equipes.

A partida não será no Morumbis porque o estádio está recendo shows. O jogo será em Campinas, no interior de São Paulo.

Classificação do Brasileirão 2024

1 - Botafogo: 60 pontos

2 - Palmeiras: 57 pontos

3 - Fortaleza: 55 pontos

4 - Flamengo: 51 pontos

5 - São Paulo: 47 pontos

6 - Internacional: 46 pontos

7 - Bahia: 45 pontos

8 - Cruzeiro: 43 pontos

9 - Atlético-MG: 40 pontos

10 - Vasco: 37 pontos

11 - Grêmio: 35 pontos

12 - Criciúma: 35 pontos

13 - Bragantino: 34 pontos

14 - Juventude: 34 pontos

15 - Athletico-PR: 31 pontos

16 - Fluminense: 30 pontos

17 - Vitória: 29 pontos

18 - Corinthians: 29 pontos

19 - Cuiabá: 26 pontos

20 - Atlético-GO: 21 pontos

Assistir jogo do São Paulo no Globoplay de graça

A boa notícia é que também dá para assistir de graça pelo site do Globoplay. Vá no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

2 - Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

3 - Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha e apertar o player ao vivo.