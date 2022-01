Jogo do Ska Brasil x Vasco hoje: onde assistir ao vivo a Copinha – 11/01

O confronto entre Ska Brasil e Vasco acontece nesta terça-feira, 11/01, a partir das 17h15 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo 24 Copinha jogando no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Saiba onde assistir ao jogo do Vasco hoje na Copinha pela TV ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Vasco na Copinha ao vivo hoje? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta terça-feira.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, cidade de Santana de Parnaíba

TV: SporTV

LiveStream de onde assistir ao jogo do Vasoc hoje ao vivo: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Em segundo lugar com 4 pontos, o time do Ska Brasil entra em campo nesta terça-feira para brigar pela liderança do grupo 24 da Copinha. Isso porque, se acabar a fase de grupos em primeiro, tem a vantagem na segunda fase de encontrar o segundo colocado do grupo ao lado.

Enquanto isso, o Vasco entra em campo nesta terça também brigando pela vitória de qualquer maneira. Já classificado para a próxima fase, o time carioca precisa apenas de um empate para consagrar-se em primeiro lugar da Copinha. O elenco venceu Lagarto e Rio Claro nas duas rodadas.

Veja como foi o último jogo do Vasco na Copinha.

Escalações do jogo do Ska Brasil e Vasco hoje:

Ska Brasil: Kauan; Diego, Thiago Couto, Jose Mendes, Douglas; Rhenan, Gabryel, Victor Hugo, Daniel; Flavio Henrique, Guilherme

Vasco: Cadu; JP, Pimentel, Zé Vitor, Julião; Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Marcos Dias; Vinícius, Figueiredo

