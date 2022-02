Jogo do Sport x Botafogo-PB hoje: onde assistir DE GRAÇA e horário 24/2

O Sport recebe o Botafogo-PB pela sexta rodada da Copa do Nordeste nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Sport hoje

O jogo do Sport e Botafogo-PB hoje passar no canal SBT (Pernambuco e Paraíba), aplicativo Tik Tok e o pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Enquanto o canal e o aplicativo estão disponíveis de graça, a plataforma está só pode ser acessada por assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior

Local: Ilha do Retiro, em Pernambuco

Transmissão: SBT (Pernambuco e Paraíba), Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Como estão as equipes na temporada?

Na última rodada, o Sport empatou sem gols diante do Ceará fora de casa. Agora, entra em campo novamente pela competição para resolver a sua campanha na Copa do Nordeste em busca da classificação direta até a próxima etapa. No grupo A, está em quarto lugar com 7 pontos.

Enquanto isso, o Botafogo permanece em último lugar no grupo B com 5 pontos, isto é, venceu apenas uma partida, empatou outras duas e perdeu também uma. Entretanto, o time tem um jogo a menos do que os seus adversários e, por isso, tem desvantagens referentes na competição.

Escalação de Sport x Botafogo-PB

Ambos os times devem entrar em campo completos, já que novos desfalques não aparecem.

Sport: Maílson; Chico, Ezequiel, Rafael Thyere, Sander; Cáceres, Ronaldo, Everton Felipe, Luciano; Parraguez, Flávio

Botafogo-PB : Luis Carlos; Sávio, Gabriel Yanno, Paulo Victor, Bruno Ré; Diego Gomes, Pablo, Anderson Paraíba; Nicolas, Adilson Bahia, Leilson

Relembre como foi um dos últimos jogos entre Sport x Botafogo-PB.

